세줄 요약 AI부기주무관, 행안부 장관상 수상

생성형 AI·RAG로 행정업무 지원

질의응답·문서작성·예산업무 확대

이미지 확대 부산형 AI 서비스 ‘AI부기주무관’…행안부 장관상 수상

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부산시는 ‘제43회 지방정부 AI 우수사례 발표대회’에서 ‘부산형 AI 서비스(AI부기주무관) 구축 및 고도화 사례’가 ‘행정안전부 장관상을 받았다고 13일 밝혔다.AI부기주무관은 생성형 AI를 활용해 행정지식 질의응답, 문서 초안 작성, 외부 자료 검색·분석, 예산업무 지원 등 행정업무 전반을 지원하는 AI 행정서비스다.내부 행정자료와 생성형 AI를 연계한 검색증강 생성(RAG) 기술을 적용, 일반적인 생성형 AI 서비스와 차별화했다.직원이 업무 관련 내용을 질문하면 관련 행정자료를 검색·분석해 이를 바탕으로 답변을 생성함으로써 필요한 정보를 보다 신속하고 효과적으로 확인할 수 있다.단순 질의응답에 그치지 않고 문서 작성과 자료 검색·분석, 예산업무 등 실제 행정업무에 활용할 수 있는 기능을 지속해 확대·고도화함으로써 반복적인 업무 부담을 줄이고 업무 효율을 높이는 데 중점을 뒀다.AI부기주무관은 이번 발표대회에서 생성형 AI를 실제 행정업무에 접목해 직원의 AI 활용을 지원하고, AI 기반 행정혁신을 촉진한 점에서 높은 평가를 받았다.행안부 지방정부 AI 우수사례 발표대회는 지방정부에서 추진한 AI·디지털 우수사례를 공유하고, 지역의 AI·디지털 행정혁신을 촉진하기 위해 매년 개최하는 대회다.올해는 전국 지자체에서 제출한 우수사례 24건을 대상으로 서면·국민심사 등 사전심사를 거쳐 8개 사례를 발표과제로 선정했으며, 전문가 심사와 현장 참가자 평가를 통해 최종 수상기관을 선정했다.부산 신정훈 기자