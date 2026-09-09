사회 [포토] 경포해변 덮친 거센 너울 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/09/20260909800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-09 10:54 입력 2026-09-09 10:54 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 9일 강원 강릉시 경포해변 앞바다에 높은 물결과 강한 너울이 밀려들고 있다.기상청은 이날 동해안에 높은 물결과 강한 너울이 유입될 것으로 예상되니 해안가 출입을 자제해달라고 당부했다. 2026.9.9 연합뉴스 이미지 확대 9일 강원 강릉시 경포해변 앞바다에 높은 물결과 강한 너울이 밀려들고 있다.기상청은 이날 동해안에 높은 물결과 강한 너울이 유입될 것으로 예상되니 해안가 출입을 자제해달라고 당부했다. 2026.9.9 연합뉴스 이미지 확대 9일 강원 강릉시 경포해변 앞바다에 높은 물결과 강한 너울이 밀려들고 있다.기상청은 이날 동해안에 높은 물결과 강한 너울이 유입될 것으로 예상되니 해안가 출입을 자제해달라고 당부했다. 2026.9.9 연합뉴스 이미지 확대 9일 강원 강릉시 경포해변 앞바다에 높은 물결과 강한 너울이 밀려들고 있다.기상청은 이날 동해안에 높은 물결과 강한 너울이 유입될 것으로 예상되니 해안가 출입을 자제해달라고 당부했다. 2026.9.9 연합뉴스 9일 강원 강릉시 경포해변 앞바다에 높은 물결과 강한 너울이 밀려들고 있다.기상청은 이날 동해안에 높은 물결과 강한 너울이 유입될 것으로 예상되니 해안가 출입을 자제해달라고 당부했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기상청이 9일 동해안 지역에 당부한 사항은 무엇인가? 해안가 출입 자제 해상 활동 금지