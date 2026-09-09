[포토] 경포해변 덮친 거센 너울

1 / 4 이미지 확대 9일 강원 강릉시 경포해변 앞바다에 높은 물결과 강한 너울이 밀려들고 있다.

기상청은 이날 동해안에 높은 물결과 강한 너울이 유입될 것으로 예상되니 해안가 출입을 자제해달라고 당부했다. 2026.9.9

연합뉴스

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9일 강원 강릉시 경포해변 앞바다에 높은 물결과 강한 너울이 밀려들고 있다.기상청은 이날 동해안에 높은 물결과 강한 너울이 유입될 것으로 예상되니 해안가 출입을 자제해달라고 당부했다.온라인뉴스부