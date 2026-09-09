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서울 강서구, 16일 추석맞이 지역상품권 100억원 발행

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-09-09 21:37
입력 2026-09-09 21:37

10월 1일 공공배달앱 ‘땡겨요상품권’ 발행

서울 강서구는 추석을 앞두고 장바구니 부담을 덜고 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 오는 16일 오후 1시부터 강서사랑상품권 100억원을 발행한다고 9일 밝혔다.

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강서사랑상품권
강서사랑상품권 추석 맞이 강서사랑상품권 발행 안내 포스터.
강서구 제공


상품권을 구매할 때 5% 할인을 받을 수 있고, 결제액의 5% 환급이 적용된다. 총 10%의 할인 혜택을 누릴 수 있는 셈이다.

서울페이플러스 애플리케이션(앱)에서 1인당 월 50만원까지 구매할 수 있으며 보유 한도는 최대 150만원이다. 유효기간은 발행일로부터 5년이다.

또한 구는 소상공인의 배달 중개수수료 부담을 낮추고 외식비 절감을 돕기 위해 다음달 1일 오전 10시부터 ‘땡겨요상품권’을 15% 할인된 가격으로 서울페이플러스에서 발행할 예정이다. 인당 20만원까지 구매 가능하고, ‘땡겨요’에서 주문 시 ‘(신)강서땡겨요상품권’을 선택해 사용하면 된다.

진교훈 구청장은 “구민 살림에 보탬이 되고, 소상공인에게는 매출 증대로 이어지길 바란다”며 “소비자와 소상공인이 함께 체감할 수 있는 지역경제 활성화 정책을 지속해 추진하겠다”고 말했다.

김주연 기자
세줄 요약
  • 추석 맞이 강서사랑상품권 100억원 발행
  • 구매 5% 할인·결제 5% 환급 혜택 제공
  • 땡겨요상품권 15% 할인 발행도 예고
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