양양 무료 서핑캠프…19~20일 개최

세줄 요약 양양군, 19~20일 무료 서핑캠프 개최

강습·특화체험 분리 운영, 참가비 전액 무료

서핑 저변 확대와 지역 특색 문화 조성 목적

이미지 확대 4일 강원 양양군 죽도해변에서 관광객이 서핑을 하며 여름을 즐기고 있다. 2026.8.4 연합뉴스

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강원 양양군은 해양레저 저변을 넓히기 위해 19~20일 서핑캠프를 연다고 9일 밝혔다.캠프는 강습과 특화체험으로 나눠 진행되고, 참가비는 모두 무료다.강습은 19일 오후 1시·3시 운영된다. 나이 만 10세 이상, 신장 130㎝ 이상이면 참가할 수 있다. 사전 신청을 통해 200명을 모집한다. 강습 장소는 강현면, 양양읍, 손양면, 현북면, 현남면 중 택하면 된다.특화체험은 19~20일 현남면 웨이브웍스에서 열린다. 나이와 신장 제한 없이 누구나 참가할 수 있다. 파도와 해양안전에 대한 교육과 서핑문화 체험, 티셔츠 만들기 등으로 진행된다.군 관계자는 “서핑의 진입 장벽을 낮추고 양양만의 특색 있는 서핑문화를 만들기 위해 캠프를 마련했다”고 말했다.양양 김정호 기자