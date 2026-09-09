[속보] 법원, 권혁빈 이혼 인용…“배우자에 주식 35%·650억 지급”

세줄 요약 이혼 청구 인용, 혼인 파탄 판단

주식 35%와 현금 650억원 분할

국내 이혼 재산분할 역대 최대

이미지 확대 권혁빈 스마일게이트 그룹 창업자. 연합뉴스

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게임사 스마일게이트의 창업자인 권혁빈 최고비전제시책임자(CVO)의 이혼 소송에서 법원이 이혼 청구를 받아들이고, 배우자에게 스마일게이트 주식 35%와 현금 650억원을 재산분할하라고 판결했다. 공개된 국내 이혼 소송 재산분할 액수 중 역대 최대 규모다.서울가정법원 가사합의3부(부장 정동혁)는 9일 권 CVO 부부의 혼인 관계가 회복하기 어려울 정도로 파탄에 이르렀다며 아내 이모씨가 낸 이혼 청구를 받아들였다.2022년 소송이 시작된 지 약 4년 만이다.재판부는 배우자 몫을 모두 현금으로 지급하면 약 2조 5500억원에 달하지만, 권 CVO 재산 대부분이 비상장주식인 점을 고려해 스마일게이트 주식 35%를 현물로 넘기고 부족분 650억원을 현금으로 지급하도록 했다.재판부는 이씨가 과거 회사 지분 일부를 보유하고 대표이사로 등기됐던 점과 장기간 가사와 양육을 맡으며 재산 형성에 기여한 점 등을 인정해 스마일게이트 주식을 재산분할 대상에 포함했다고 밝혔다.앞서 이씨는 초기 창업과 경영 관여, 20년간의 가사·양육 기여 등을 근거로 스마일게이트 지분 절반을 요구해왔다.다만 재판부는 혼인 파탄의 책임이 양측 모두에게 있고 그 정도 역시 대등하다고 판단해서 이씨가 청구한 위자료 부분은 기각했다.김성은 기자