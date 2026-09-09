경북교육청, 내년 유·초·특수교사 291명 선발…올해보다 78명 줄어

공립 유치원 51명·초등 192명·특수 44명·사립 4명

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세줄 요약 2027학년도 유·초·특수교사 291명 선발

지난해보다 82명 감소한 채용 규모

원서 접수 28일 시작, 10월 2일 마감

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경북도교육청은 2027학년도 유치원·초등학교·특수학교 교사 291명을 선발한다고 9일 밝혔다.선발 예정 인원은 ▲유치원 교사 51명 ▲초등학교 교사 192명(지역 구분모집 10명 포함) ▲특수학교 유치원 교사 6명 ▲특수학교 초등 교사 38명이다.이는 지난해 선발 인원 369명보다 82명 줄어든 규모다.사립학교 교사는 2개 학교법인의 위탁을 받아 초등학교 교사 2명과 특수학교 초등 교사 2명 등 4명을 선발한다.응시 원서는 오는 28일부터 10월 2일까지 5일간 온라인 교직원 채용시스템을 통해 접수한다.제1차 시험은 11월 7일, 제2차 시험은 내년 1월 6일부터 8일까지 치른다.최종 합격자는 내년 1월 27일 발표한다.안동 김상화 기자