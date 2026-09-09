“볼거리·먹거리 풍성”…12일 고성 수성거리 축제

세줄 요약 간성 시가지서 12일 수성거리축제 개최

공연·체험·먹거리로 지역 화합과 활력 도모

교통 통제와 영수증 이벤트 등 운영

이미지 확대 강원 고성 수성거리축제가 12일 간성 시가지에서 열린다. 사진은 지난해 축제 모습. 고성군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강원 고성군은 오는 12일 간성 시가지에서 수성거리축제를 개최한다고 9일 밝혔다.지역경제 활성화와 주민 화합을 도모하기 위해 여는 이번 축제는 다양한 공연, 체험, 먹거리 프로그램으로 꾸며진다.청소년 댄스팀 공연과 마술·공연이 벌어지고 55여단과 함께하는 우정의 무대와 노래자랑, 레크리에이션도 펼쳐진다.에어바운스 발 양궁, 신발 던지기, 고리 던지기, 왕 제기차기, 전통 놀이로 구성된 포스게임 존이 운영되고, 벼룩시장과 먹거리·푸드트럭, 응급처치 체험도 마련된다.간성 상가나 축제장 먹거리 부스에서 3만 원 이상 구매한 뒤 받은 영수증을 제출하면 소정의 기념품을 전달하는 ‘영수증을 모아라’ 이벤트도 연다.방문객 안전을 위해 축제 당일 오전 8시부터 오후 9시까지 금강농협~간성시장 입구 구간 교통이 통제돼 우회해야 한다.군 관계자는 “축제를 통해 주민과 관광객에게는 즐거운 추억을 제공하고, 지역 상권에는 활력을 불어넣겠다”고 말했다.고성 김정호 기자