학폭 피해 2.9% ‘역대 최대’…초등생 18명 중 1명

피해 응답률 2013년 조사 이래 최고
신체폭력·집단따돌림 비중 증가
초·중·고 학생의 학교폭력 피해 응답률이 조사를 시작한 2013년 이후 최고치를 기록했다. 특히 초등학생은 18명 중 1명꼴로 피해를 경험했다고 답했다.
교육부는 9일 전국 16개 시도교육청과 실시한 ‘2026년 1차 학교폭력 실태조사’에서 피해 응답률이 2.9%로 집계됐다고 밝혔다. 지난해보다 0.4%포인트 오른 수치다.
학교급별 피해 응답률은 초등학교 5.7%, 중학교 2.3%, 고등학교 0.8%로 모두 지난해보다 상승했다. 초등학교는 지난해 5.0%에서 0.7%포인트 뛰었다.
피해 유형은 언어폭력이 37.8%로 가장 많았다. 이어 집단따돌림 17.1%, 신체폭력 15.7%, 사이버폭력 7.0% 순이었다. 지난해와 비교해 신체폭력은 1.1%포인트, 집단따돌림은 0.7%포인트 증가했다.
학교폭력을 목격했다는 응답도 6.7%로 지난해보다 0.6%포인트 높아졌다. 반면 가해 경험이 있다는 응답은 0.8%로 0.3%포인트 낮아졌다.
이번 조사는 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 재학생 390만명을 대상으로 진행됐으며, 319만명인 81.9%가 참여했다. 조사 대상 기간은 지난해 2학기부터 올해 4∼5월까지다.
교육부는 체험·실천 중심의 예방 교육을 확대하고, 이른바 ‘야차룰’ 등 신종 학교폭력과 폭력 영상의 온라인 유포에 대한 대응을 강화할 방침이다.
김유민 기자
세줄 요약
- 피해 응답률 2.9%로 역대 최고치 기록
- 초등학생 피해 5.7%, 18명 중 1명꼴
- 언어폭력 최다, 따돌림·신체폭력 증가
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