[포토] ‘가을 모기를 잡아라’

1 / 4 이미지 확대 폭염이 한풀 꺾이고 아침·저녁으로 선선한 바람이 불기 시작하면서 모기가 기승을 부리고 있는 8일 경기도 수원시 팔달구 인계동의 한 공원에서 팔달구보건소 관계자들이 방역을 하고 있다. 2026.9.8

연합뉴스

이미지 확대 폭염이 한풀 꺾이고 아침·저녁으로 선선한 바람이 불기 시작하면서 모기가 기승을 부리고 있는 8일 경기도 수원시 팔달구 인계동의 한 공원에서 팔달구보건소 관계자들이 방역을 하고 있다. 2026.9.8

연합뉴스

이미지 확대 폭염이 한풀 꺾이고 아침·저녁으로 선선한 바람이 불기 시작하면서 모기가 기승을 부리고 있는 8일 경기도 수원시 팔달구 인계동의 한 공원에서 팔달구보건소 관계자들이 방역을 하고 있다. 2026.9.8

연합뉴스

이미지 확대 폭염이 한풀 꺾이고 아침·저녁으로 선선한 바람이 불기 시작하면서 모기가 기승을 부리고 있는 8일 경기도 수원시 팔달구 인계동의 한 공원에서 팔달구보건소 관계자들이 방역을 하고 있다. 2026.9.8

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

폭염이 한풀 꺾이고 아침·저녁으로 선선한 바람이 불기 시작하면서 모기가 기승을 부리고 있는 8일 경기도 수원시 팔달구 인계동의 한 공원에서 팔달구보건소 관계자들이 방역을 하고 있다.온라인뉴스부