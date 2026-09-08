사회 [포토] ‘가을 모기를 잡아라’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/08/20260908800009 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-08 16:47 입력 2026-09-08 16:47 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 폭염이 한풀 꺾이고 아침·저녁으로 선선한 바람이 불기 시작하면서 모기가 기승을 부리고 있는 8일 경기도 수원시 팔달구 인계동의 한 공원에서 팔달구보건소 관계자들이 방역을 하고 있다. 2026.9.8 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 한풀 꺾이고 아침·저녁으로 선선한 바람이 불기 시작하면서 모기가 기승을 부리고 있는 8일 경기도 수원시 팔달구 인계동의 한 공원에서 팔달구보건소 관계자들이 방역을 하고 있다. 2026.9.8 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 한풀 꺾이고 아침·저녁으로 선선한 바람이 불기 시작하면서 모기가 기승을 부리고 있는 8일 경기도 수원시 팔달구 인계동의 한 공원에서 팔달구보건소 관계자들이 방역을 하고 있다. 2026.9.8 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 한풀 꺾이고 아침·저녁으로 선선한 바람이 불기 시작하면서 모기가 기승을 부리고 있는 8일 경기도 수원시 팔달구 인계동의 한 공원에서 팔달구보건소 관계자들이 방역을 하고 있다. 2026.9.8 연합뉴스 폭염이 한풀 꺾이고 아침·저녁으로 선선한 바람이 불기 시작하면서 모기가 기승을 부리고 있는 8일 경기도 수원시 팔달구 인계동의 한 공원에서 팔달구보건소 관계자들이 방역을 하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 현재 모기가 기승을 부리는 주된 기상 원인은? 폭염 지속 폭염 완화