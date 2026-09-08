[포토] 제주 중산간 도라지꽃 ‘활짝’

세줄 요약 전국 대체로 맑음, 대부분 지역 강풍

강원 동해안·경북 북부 동해안 낮 비

교통안전·항공편 확인 필요

1 / 5 이미지 확대 8일 제주시 조천읍 교래리 중산간의 밭에 도라지꽃이 활짝 피어 오가는 이들의 눈길을 사로잡고 있다. 2026.9.8 연합뉴스

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수요일인 9일은 전국이 대체로 맑고 대부분 지역에서 바람이 강하게 불겠다.수도권과 강원 내륙은 구름이 많다가 늦은 오후부터 차차 맑아지겠다.강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안·북동 산지는 오후까지 대체로 흐리고 낮에 비가 내리는 곳이 있겠다.예상 강수량은 강원 산지 5∼40㎜, 강원 동해안 5∼20㎜, 경북 북부 동해안·북동 산지 5∼10㎜다.전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 불겠으니 교통안전과 시설 관리 등에 각별히 유의해야겠다. 항공기 운항에 차질이 있을 수 있으니 운항 정보 확인도 필요하다.아침 최저기온은 15∼22도, 낮 최고기온은 22∼30도로 예보됐다.해상에는 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일면서 풍랑특보가 발효될 가능성이 있다.온라인뉴스부