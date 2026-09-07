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구직상담 받는 이화여대 학생들

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-09-07 15:28
입력 2026-09-07 15:28
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7일 서울 서대문구 이화여자대학교에서 열린 2026년 하반기 채용박람회 ‘이화 잡페어’를 찾은 학생들이 구직 상담을 받고 있다. 2026.9.6 도준석 전문기자
7일 서울 서대문구 이화여자대학교에서 열린 2026년 하반기 채용박람회 ‘이화 잡페어’를 찾은 학생들이 구직 상담을 받고 있다. 2026.9.6 도준석 전문기자


7일 서울 서대문구 이화여자대학교에서 열린 2026년 하반기 채용박람회 ‘이화 잡페어’를 찾은 학생들이 구직 상담을 받고 있다.

도준석 전문기자
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