사회 구직상담 받는 이화여대 학생들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/07/20260907500221 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-07 15:28 입력 2026-09-07 15:28 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 7일 서울 서대문구 이화여자대학교에서 열린 2026년 하반기 채용박람회 ‘이화 잡페어’를 찾은 학생들이 구직 상담을 받고 있다. 2026.9.6 도준석 전문기자 7일 서울 서대문구 이화여자대학교에서 열린 2026년 하반기 채용박람회 ‘이화 잡페어’를 찾은 학생들이 구직 상담을 받고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 채용박람회가 열린 대학은? 이화여대 서울대