“어느 것이 진짜일까요?” 교묘해진 위조 상품 직접 확인

지식재산처, 서울 지식센터와 대전청사에 전시

이미지 확대 정품과 짝퉁. 지식재산처 제공

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국민이 일상에서 흔히 접할 수 있는 위조 상품을 직접 확인할 수 있는 공간이 마련됐다.지식재산처는 4일 서울 강남의 한국지식재산센터와 정부대전청사 민원동에 지식재산권에 대한 인식 제고를 위한 ‘위조 상품 전시 공간’을 운영한다고 밝혔다. 전시 공간에는 화장품·신발 등 적발된 위조 상품과 정품을 나란히 전시했다. 구별이 힘들 정도로 교묘한 위조 상품 제작 수법을 국민이 직접 확인할 수 있다. 위조 상품의 유통이 상표권자의 권리 침해뿐 아니라 시장 질서에도 영향을 미치는 불법행위라는 점을 체감할 수 있을 것으로 기대한다. 지식재산권(IP)은 다른 사람이 창작하거나 개발한 기술·상표·디자인 등을 법적으로 보호하는 권리로 무단으로 제조·유통·판매하는 것은 범죄 행위다.지재처는 위조 상품의 유통 동향과 국민의 관심 등을 고려해 전시 내용을 보완하고, 지식재산권에 대한 이해를 높일 기회를 확대할 계획이다.김용선 지식재산처장은 “위조 상품은 국가의 이미지와 신뢰도에까지 영향을 미치는 중대한 범죄”라며 “소비자가 정품과 짝퉁을 비교해 구별이 어려울 정도로 교묘해진 위조 상품을 확인하고 지식재산권 보호에 대해 생각해 보는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.대전 박승기 기자