‘오륙도 침몰 예인선’ 야간수색 이어가…선박 14척, 항공기 3대 투입

세줄 요약 오륙도 인근 예인선 침몰, 1명 사망 6명 실종

해경, 사고 이틀째 야간 수색 선박 14척 투입

표류 가능성 고려해 30㎞×49㎞ 구역 집중 수색

이미지 확대 지난 2일 오후 1시 29분쯤 부산 오륙도 동쪽 9㎞ 해상에 있는 컨테이너선 근처에 예인선 티엔에스캐처호가 전복돼있다. 티엔에스캐처호는 컨테이너선에 줄을 연결한 채 앞에서 끌다 갑자기 중심을 잃고 왼쪽으로 기울며 전복된 것으로 확인됐다. 부산해경 제공

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부산 오륙도 해상 인근에서 예인선이 침몰해 1명이 숨지고, 6명이 실종되는 사고가 발생한 지 이틀째인 3일 야간 수색이 이어진다.부산해경은 실종된 티엔에스캐처 선원 6명을 찾기 위한 야간 수색을 이날 오후 6시부터 시작했다고 밝혔다. 선원들의 표류 가능성을 고려해 사고 지점에서 가로 30㎞, 세로 49㎞ 구역을 수색할 예정이다.수색에는 해경 함선 7척, 해군 함선 3척, 관공선 4척 등 선박 14척을 투입한다. 항공기도 해경과 군이 각 1대와 2대 투입해 수색을 위한 조명탄 270발을 투하할 예정이다.이날 주간에는 가로 65㎞, 세로 40㎞ 구역을 수색했다. 수색에는 함선 28척을 투입하고, 항공기 6대를 9회 운항했으나 실종자를 발견하지 못했다.사고 해역에는 초속 10~12m 북동풍이 불고, 조류가 북동쪽으로 시속 0.9㎞ 속도로 흐르고 있다. 해경 관계자는 “수중 시야가 약 30㎝ 탐색이 쉽지 않은 상황이다. 가용 자원을 총동원해 수색에 최선을 다하겠다”라고 말했다.부산 정철욱 기자