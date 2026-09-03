임업진흥원, 인적자원개발 우수기관 재인증 획득

세줄 요약 공공부문 인적자원개발 우수기관 재인증 획득

체계적 인사·조직관리와 교육훈련 높은 평가

현장 중심 실무 역량 강화 성과 주효

이미지 확대 최무열 한국임업진흥원장이 현장에서 임직원들과 소통하며 직무 역량 강화를 위한 현장 교육을 진두지휘하고 있다. 한국임업진흥원 제공

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한국임업진흥원이 체계적인 인력 양성과 조직 역량을 다시 한번 공인받았다.산림청 산하 한국임업진흥원은 교육부와 인사혁신처가 주관하는 ‘2026년 공공부문 인적자원개발 우수기관 인증제(Best HRD)’에서 재인증을 획득했다고 3일 밝혔다.‘Best HRD’ 인증제는 인적자원관리와 개발 체계가 우수한 공공·민간기관을 선정해 인증하는 제도다.진흥원은 이번 심사에서 ▲체계적인 인사·조직관리 ▲직원 역량 강화 교육훈련 ▲직무 중심 인재 육성 ▲구성원 참여 프로그램 등 다방면에서 높은 평가를 받았다. 특히 현장 중심의 실무 역량을 높여온 점이 주효했다는 평가다.최무열 원장은 “이번 재인증은 구성원의 역량 강화와 지속적인 성장을 위해 꾸준히 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 직원이 전문성을 마음껏 발휘하는 조직 문화를 다지고 경쟁력을 높여 나가겠다”고 밝혔다.박영주 기자