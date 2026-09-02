‘전국 유일 건축 분야 특화 취업박람회’ 8~9일 부산시청서 개최

세줄 요약 전국 유일 건축 특화 취업박람회 개최

설계·감리·시공 등 참여 직무 확대

공공기관·기업 20여 곳 채용정보 제공

이미지 확대 2026 부산 건축취업박람회. 부산시 제공

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‘2026 부산 건축취업박람회’가 8일부터 9일까지 부산시청에서 열린다.‘부산 건축취업박람회’는 부산시가 주최하고 대한건축사협회 부산시건축사회가 주관하는 행사로, 2024년 시작된 전국 유일의 건축 분야 특화 취업박람회이다.올해는 건축설계·감리·시공 분야를 비롯해 경관디자인·인테리어 등 다양한 건축 관련 직무 분야로 참여 범위를 확대했다.부산도시공사, 부산항만공사, 부산경제진흥원, 한국토지주택공사, 한국국토정보공사, 국토안전관리원등 공공기관과 대기업·중견·중소기업 등 20여 개 기관이 참여해 청년 구직자에게 기업별 직무와 채용정보를 제공한다.청년 구직자 취업역량 강화를 위한 일대일 모의 면접, 기업홍보·채용 상담, 토크콘서트, 참여이벤트도 운영한다.토크콘서트는 ‘선배에게 묻는다. 입사 n년차 생존전략’을 주제로 8일 오후 3시 시청 대회의실에서 열린다.이밖에 건축 소프트웨어 교육상담, 건축공간·건설안전 가상현실 체험 등 체험 이벤트도 마련된다.부산 신정훈 기자