미식 도시 부산, 외국인 관광객 결제 편의 제고

한국간편결제진흥원·한국외식업중앙회 부산시지회 업무협약

이미지 확대 한국간편결제진흥원·한국외식업중앙회 부산시지회 업무협약. 한결원 제공

세줄 요약 부산 외국인 관광객 결제 편의 제고 협약 체결

제로페이 해외결제 인프라 확대와 홍보 협력

상반기 부산 방문 외국인 242만명, 44% 증가

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국간편결제진흥원과 한국외식업중앙회 부산시지회는 1일 부산 방문 외국인 관광객의 결제 편의를 높이기 위한 업무협약을 체결했다.협약에 따라 한결원은 제로페이 결제 인프라 구축을 비롯해 가맹점 관리와 결제 시스템 운영을 지원한다.외식업중앙회 부산지회는 외식업계를 대상으로 제로페이 연동 해외결제 인프라를 넓히고 홍보에 협력한다. 부산지방세무사회도 소상공인을 대상으로 제로페이 해외결제 홍보에 힘을 보탠다.한결원은 협약을 계기로 부산 외식업계의 해외결제 기반을 더 넓히고, K-푸드에 대한 외국인 관광객의 높은 관심이 실제 음식점과 골목상권 소비로 이어질 수 있도록 뒷받침할 방침이다.제로페이는 국내 34개 및 해외 24개국의 76개 결제 앱과 연동돼 있다. 외국인 관광객은 본국에서 사용하던 결제 앱 그대로 제로페이 가맹점에서 결제할 수 있으며, 가맹점 역시 별도 단말기 설치 없이 기존 제로페이 QR코드를 통해 간편하게 해외결제를 받을 수 있다.한편, 올해 상반기 부산 방문 외국인 관광객은 242만명으로, 지난해 같은 기간보다 44% 증가했다. 지난 6월에는 48만명이 부산을 찾아 월간 기준 역대 최대치를 기록했다.부산 신정훈 기자