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경찰, 계룡시청 압수수색 ‘납품 비리 의혹’

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-09-01 13:35
입력 2026-09-01 13:35
세줄 요약
  • 계룡시청 등 2곳 압수수색 진행
  • 납품 대가 금품수수 정황 집중 수사
  • 기존 선거법 사건과는 무관 설명
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경찰 로고. 서울신문DB
경찰 로고. 서울신문DB


경찰이 납품 비리 의혹 수사를 위해 1일 충남 계룡시청에 대해 압수수색을 진행 중이다.

충남경찰청에 따르면 이날 오전 11시부터 수사관 18명을 투입해 계룡시청 등 2곳에 대한 압수수색을 진행 중이다.

경찰은 시 공무원과 업체 관계자 등이 납품 등을 대가로 금품을 주고받은 정황을 집중적으로 살피고 있다.

앞서 경찰은 이응우 시장의 공직선거법 위반 혐의 수사로 지난 5월부터 두 차례 압수수색을 진행했었다.

경찰 관계자는 “이번 강제수사는 기존 선거법 사건과는 무관하다”며 “현재 강제수사를 진행 중으로 구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다“고 말했다.

계룡 이종익 기자
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