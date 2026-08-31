[포토] ‘물폭탄’ 침수된 주택 마당

세줄 요약 영광 낙월도 345㎜ 폭우, 주택·마당 침수

영광서 피해 신고 26건, 총 29건 접수

인명피해 없었으나 호우경보·안전 주의

1 / 8 이미지 확대 31일 오전 전남광주 영광군 한 주택 마당이 빗물에 잠겨 있다. 이날 영광에는 오전 9시 기준 344㎜의 비가 내렸다. 2026.8.31

전남광주통합소방본부 제공

이미지 확대 호우 특보가 내려진 31일 오전 7시 31분께 전북 부안군 행안면의 한 도로가 물에 잠겨 있다. 2026.8.31

전북자치도소방본부 제공

이미지 확대 31일 오전 전남광주 영광군 낙월면 낙월도 한 도로가 물에 잠겨 있다. 이날 영광에는 344㎜의 비가 쏟아졌다. 2026.8.31

연합뉴스

이미지 확대 호우특보가 내려진 31일 오전 9시 23분께 전북 고창군 아산면의 한 도로가 빗물에 잠겨 있다. 2026.8.31

전북자치도소방본부 제공

이미지 확대 31일 전북 전주시 완산구 전북특별자치도청 앞 도로에서 한 승용차가 빗물 고인 도로를 달리고 있다. 2026.8.31

연합뉴스

이미지 확대 호우 특보가 내려진 31일 오전 7시 56분께 전북 고창군 상하면 상하시장 뒷길이 물에 잠겨 소방대원들이 배수 작업을 하고 있다. 2026.8.31

전북자치도소방본부 제공

이미지 확대 폭우가 쏟아진 31일 오전 9시 50분께 전북 고창군 무장면의 한 산비탈이 무너져 토사가 흘러내려 있다. 2026.8.31

전북자치도소방본부 제공

이미지 확대 31일 오전 전남광주 영광군 낙월면 낙월도 한 도로에 인근 야산에서 흘러내린 나무와 토사가 쌓여 있다. 이날 영광에는 344㎜의 비가 쏟아졌다. 2026.8.31

연합뉴스

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밤사이 전남광주 영광 낙월도에 345㎜가 넘는 집중호우가 쏟아지면서 일부 지역에서 주택·마당 침수와 나무 쓰러짐 등 피해가 잇따랐다.31일 전남광주통합소방본부에 따르면 이날 오전 9시 기준 현재 총 29건의 호우 피해 신고가 접수됐다.특히 짧은 시간 집중호우가 쏟아진 영광 피해신고는 26건으로 이 지역에 피해가 집중됐다.이날 오전 8시 5분께 영광군 법성면 한 주택이 침수됐으며, 오전 7시 3분께에는 영광군 시종면 한 주택가에 나무가 쓰러져 안전 조치가 이뤄졌다.담벼락이 쓰러지거나 마당이 침수하는 피해도 속출했지만, 인명피해는 발생하지 않았다.전날 오후 9시부터 이날 오전 9시까지 누적 강수량은 영광 낙월도 345.5㎜, 신안 임자도 127.5㎜, 순천 31.3㎜, 보성 18㎜ 등을 기록했다.영광 낙월도에서는 이날 오전 5시께 시간당 103.5㎜의 폭우가 쏟아지기도 했다.현재 영광과 신안에는 호우경보가 내려졌으며 그 외 시·군은 대체로 비가 잦아들어 발효됐던 호우특보가 모두 해제됐다.정체전선의 영향으로 닷새째 내리고 있는 이번 비의 누적 강수량은 영광 낙월도 579㎜, 보성 264.6㎜, 순천 256.9㎜, 광양 251.5㎜, 순천 203㎜ 등이다.비는 이날 오후까지 최대 60㎜의 비가 더 내린 뒤 차츰 그칠 것으로 보인다.내달 1일과 2일에도 소나기가 예보돼 각각 최대 40㎜의 비가 내리겠다.기상청 관계자는 “비가 내리는 지역에서는 돌풍이 불고, 천둥·번개가 동반하겠으니 안전 관리에 유의해야 한다”고 말했다.온라인뉴스부