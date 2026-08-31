궁전제과, 창억떡집…광주 대표 미식, 더현대서울서 ‘대박’

‘광주를 잇(EAT)다’ 팝업스토어에 수도권 소비자 오픈런…1만여명 몰려

창억떡집·궁전제과·부각가·형제송정떡갈비 등 참여…미식 경쟁력 확인

이미지 확대 광주관광공사가 지난 14일부터 20일까지 서울 여의도 더현대서울에서 운영한 ‘광주를 잇(EAT)다’ 팝업스토어에 몰려든 고객들이 계산 순서를 기다리고 있다. 광주관광공사 제공

세줄 요약 더현대서울 팝업, 광주 미식 4개 브랜드 참여

일주일간 1만명 이상 방문, 대기 행렬도 발생

수도권 진출 가능성 및 관광 연계성 확인

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광주를 대표하는 미식 브랜드들이 서울 여의도 더현대서울에서 일주일간 1만여명에 이르는 소비자들의 선택을 받았다. 업계에서는 지역 미식 브랜드의 경쟁력과 함께 수도권 시장 진출 가능성을 확인했다는 평가다.광주관광공사는 지난 8월 14일부터 20일까지 더현대서울에서 운영한 ‘광주를 잇(EAT)다’ 팝업스토어를 성공적으로 마무리했다고 31일 밝혔다.공사가 운영하는 광주관광기업지원센터에서 기획한 이번 행사에는 궁전제과, 부각가, 창억떡집, 형제송정떡갈비 등 광주를 대표하는 미식 브랜드 4곳이 참여했다.이번 팝업행사는 특정 브랜드의 제품 판매를 넘어 광주 고유의 미식 콘텐츠를 수도권 소비자에게 알리는 데 초점을 맞췄다.오랜 시간 지역에서 사랑받아 온 빵과 떡부터 부각, 떡갈비에 이르기까지 서로 다른 광주의 맛을 한자리에서 선보인 팝업스토어에는 행사 기간 동안 하루 평균 1500여명씩 총 1만명 이상의 고객이 몰려 제품을 구매했다.2030세대를 중심으로 오전에 개점하자마자 소비자들이 쇄도했고, 한때 대기 인원이 700명을 넘어서면서 일부 고객들은 최대 5시간 이상 기다리는 모습도 연출됐다. 지역에서 성장한 미식 브랜드가 수도권에서도 충분히 통할 수 있는 점이 확인된 셈이다.특히, 이번 행사는 광주의 미식 자원을 개별 점포가 아닌 하나의 지역 콘텐츠로 선보였다는 점에서 의미가 크다는 분석이 나오고 있다. 궁전제과와 창억떡집처럼 오랜 기간 지역을 대표해 온 브랜드에 부각과 떡갈비 등 광주 고유의 먹거리를 함께 모아 수도권 소비자에게 ‘광주의 맛’을 입체적으로 전달했다는 평가다.정재영 광주관광공사 사장은 “이번 팝업행사를 통해 확인한 소비자 반응을 바탕으로 지역 미식 브랜드의 판로 확대와 관광 콘텐츠 연계를 이어가겠다”며 “지역의 음식과 브랜드를 광주를 찾게 만드는 관광 자원으로 육성하고, 수도권을 비롯한 전국 소비자와의 접점도 넓혀가도록 하겠다”고 말했다.전남광주 홍행기 기자