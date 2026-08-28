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[포토] 천안 페인트 원료 공장 폭발 화재

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수정 2026-08-28 13:40
입력 2026-08-28 13:38
세줄 요약
  • 천안 페인트 원료 공장서 폭발 화재 발생
  • 소방 대응 1단계 발령, 진화와 수색 진행
  • 시신 1구 발견, 실종자 2명 추가 확인
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28일 오전 11시 44분께 충남 천안시 동남구의 한 페인트 원료 생산 공장에서 불이 났다.

신고받고 출동한 소방 당국은 이날 낮 12시 5분 대응 1단계를 발령하고 화재 진압에 나섰다.

충남소방본부에 따르면 소방 당국은 화재 현장에서 시신 1구를 발견해 병원으로 옮긴 것으로 확인됐다.

이 밖에도 실종자 2명이 있는 것으로 파악돼 소방 당국이 인명 수색 중이다.

소방 당국 관계자는 “추가 인명피해 여부는 아직 확인되지 않고 있다”고 밝혔다.



천안시는 낮 12시 12분 재난 문자를 통해 화재 소식을 알리고 “인근 주민은 안전에 유의하고, 차량은 우회해달라”고 당부했다.

온라인뉴스부
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