[포토] 천안 페인트 원료 공장 폭발 화재

세줄 요약 천안 페인트 원료 공장서 폭발 화재 발생

소방 대응 1단계 발령, 진화와 수색 진행

시신 1구 발견, 실종자 2명 추가 확인

1 / 6 이미지 확대 28일 오전 충남 천안시 동남구 소재 지방산 제조업체 대원산업에서 원인 미상의 폭발이 발생해 불기둥이 공중으로 솟고 있다. 2026.8.28.

충남소방본부 제공

이미지 확대 28일 오전 충남 천안시 동남구 소재 지방산 제조업체 대원산업에서 원인 미상의 폭발이 발생해 불기둥이 공중으로 솟고 있다. 2026.8.28.

충남소방본부 제공

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충남소방본부 제공

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충남소방본부 제공

이미지 확대 28일 오전 충남 천안시 동남구의 한 페인트 원료 생산 공장에서 불이 나 출동한 소방 당국이 화재를 진압하고 있다. 2026.8.28.

천안시 제공

이미지 확대 28일 오전 충남 천안시 동남구의 한 페인트 원료 생산 공장에서 불이 나 출동한 소방 당국이 화재를 진압하고 있다. 2026.8.28.

천안시 제공

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28일 오전 11시 44분께 충남 천안시 동남구의 한 페인트 원료 생산 공장에서 불이 났다.신고받고 출동한 소방 당국은 이날 낮 12시 5분 대응 1단계를 발령하고 화재 진압에 나섰다.충남소방본부에 따르면 소방 당국은 화재 현장에서 시신 1구를 발견해 병원으로 옮긴 것으로 확인됐다.이 밖에도 실종자 2명이 있는 것으로 파악돼 소방 당국이 인명 수색 중이다.소방 당국 관계자는 “추가 인명피해 여부는 아직 확인되지 않고 있다”고 밝혔다.천안시는 낮 12시 12분 재난 문자를 통해 화재 소식을 알리고 “인근 주민은 안전에 유의하고, 차량은 우회해달라”고 당부했다.온라인뉴스부