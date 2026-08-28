인천대교서 50대 여성 추락…해경 수색

세줄 요약 인천대교서 50대 여성 추락 신고 접수

해경·해군 함정 동원해 인근 해상 수색

개통 이후 추락 반복, 안전대책 요구

이미지 확대 해양경찰청 청사. 해경청 제공

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추락 사고가 빈번한 인천대교에서 28일 또 추락 사고가 발생해 해경이 수색에 나섰다.해경에 따르면 이날 오전 0시 53분쯤 인천 영종구 운남동 인천대교에서 추락 사고가 발생했다는 신고가 접수됐다.인천대교 상황실 직원이 현장 모니터링 중 추락 장면을 확인하고 해경과 소방 당국에 신고했다.해경은 50대 여성 A씨가 추락한 것으로 보고 경비함정 2척과, 해군 함정 2척 등을 동원해 인근 해상을 수색하고 있다.인천대교에선 2009년 개통 이후 총 104명이 바다로 추락했고, 이중 78명이 숨지고 15명이 실종됐다. 올해 들어서는 A씨 포함 14명이 추락했으며 11명이 숨졌다.강남주 기자