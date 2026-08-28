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인천대교서 50대 여성 추락…해경 수색

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강남주 기자
수정 2026-08-28 09:38
입력 2026-08-28 09:38
세줄 요약
  • 인천대교서 50대 여성 추락 신고 접수
  • 해경·해군 함정 동원해 인근 해상 수색
  • 개통 이후 추락 반복, 안전대책 요구
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해양경찰청 청사. 해경청 제공
해양경찰청 청사. 해경청 제공


추락 사고가 빈번한 인천대교에서 28일 또 추락 사고가 발생해 해경이 수색에 나섰다.

해경에 따르면 이날 오전 0시 53분쯤 인천 영종구 운남동 인천대교에서 추락 사고가 발생했다는 신고가 접수됐다.

인천대교 상황실 직원이 현장 모니터링 중 추락 장면을 확인하고 해경과 소방 당국에 신고했다.

해경은 50대 여성 A씨가 추락한 것으로 보고 경비함정 2척과, 해군 함정 2척 등을 동원해 인근 해상을 수색하고 있다.

인천대교에선 2009년 개통 이후 총 104명이 바다로 추락했고, 이중 78명이 숨지고 15명이 실종됐다. 올해 들어서는 A씨 포함 14명이 추락했으며 11명이 숨졌다.

강남주 기자
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