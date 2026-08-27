메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

경찰, 권기창 안동시장 공직선거법 위반 입건…“28일 소환”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김형엽 기자
김형엽 기자
수정 2026-08-27 14:04
입력 2026-08-27 14:04
세줄 요약
  • 권기창 안동시장 공직선거법 위반 입건
  • 산하기관 관계자 정치자금법 수사 확대
  • 경찰, 28일쯤 권 시장 소환 조사 예정
이미지 확대
경북경찰청
경북경찰청


경북 안동시 산하기관 관계자에 대한 정치자금법 위반 수사가 권기창 안동시장으로 확대하고 있다.

경북경찰청 반부패수사2대는 공직선거법 등 위반 혐의로 권 시장을 불구속 입건했다고 27일 밝혔다.

권 시장은 정치자금법 위반으로 구속된 안동시 산하기관 관계자 A씨와 관련된 혐의를 받는 것으로 전해졌다.

권 시장의 측근으로 알려진 A씨는 2022년 한 산악회 회장에게서 두차례에 걸쳐 후원금 5000만원을 받았다가 돌려준 혐의 등으로 구속됐다. A씨는 국민의힘 입당원서를 공직자들에게 돌린 혐의로 압수수색을 받기도 했다.

경찰은 오는 28일쯤 권 시장을 소환 조사할 예정이다.

안동 김형엽 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
권기창 안동시장이 불구속 입건된 혐의는 무엇인가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기