‘가능성을 증폭하라’ 26~28일 2026 부산 국제마케팅광고제

세줄 요약 AI 시대 맞춘 광고제 체계 개편

헬스 스타즈·AI 활용 부문 신설

심사 공개·다국어 서비스 도입

이미지 확대 2026 부산국제마케팅광고제. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 부산 국제마케팅광고제(MAD STARS 2026)가 26일부터 28일까지 ‘AMPLIFY, 가능성을 증폭하라’를 주제로 시그니엘 부산 및 해운대 일원에서 열린다.올해로 19회째는 맞은 부산 국제마케팅광고제는 급변하는 산업 환경과 인공지능(AI) 시대에 발맞춰 출품 체계와 행사 운영에 새로운 변화를 시도했다.출품 카테고리를 ‘솔루션 그룹’과 ‘긍정적 영향 그룹’으로 재편하고, 건강·웰빙 분야 ‘헬스 스타즈’와 인공지능 기술의 창의적 활용을 평가하는 ‘AI 활용 부문’을 신설했다.모든 출품작의 AI 활용 여부와 방식도 공개해 심사 투명성과 공정성을 강화하고, 콘퍼런스와 전시에 AI 기반 다국어 서비스도 처음 도입했다.행사 기간 세계적인 기업의 현직 전문가들이 참여해 기술·데이터·문화 변화에 따른 마케팅 전략과 AI 시대 창의성 등에 대한 깊이 있는 통찰과 해법을 제시한다.올해 처음 마련한 국가 특집 프로그램의 첫 대상 국가로 필리핀을 선정해 주요 캠페인과 역대 광고제 수상작을 전시한다.뉴스타즈에는 9개국 63명의 주니어 광고인이, 영스타즈에는 10개국 93명의 대학생·대학원생이 참가해 창의적인 아이디어와 캠페인을 선보인다.부산 신정훈 기자