[포토] 구미 ‘을지연습 실제훈련’

1 / 5 이미지 확대 구미 ‘2026 을지연습 실제훈련’ 21일 경북 구미시 강변체육공원에서 열린 ‘2026 을지연습 실제훈련’에서 군사경찰 특수임무대가 전쟁 등 국가 위기 상황을 가정한 훈련을 하고 있다. 2026.08.21 구미시 제공

이미지 확대 구미서 ‘2026 을지연습 실제훈련’ 21일 경북 구미시 강변체육공원에서 열린 ‘2026 을지연습 실제훈련’에서 군사경찰 특수임무대가 전쟁 등 국가 위기 상황을 가정한 훈련을 하고 있다. 2026.08.21 구미시 제공

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이미지 확대 구미서 ‘국가 위기 상황 실제 훈련’ 21일 경북 구미시 강변체육공원에서 열린 ‘2026 을지연습 실제훈련’에서 군사경찰 특수임무대가 전쟁 등 국가 위기 상황을 가정한 훈련을 하고 있다. 2026.08.21 구미시 제공

이미지 확대 “연습도 실전처럼”…구미 2026 을지훈련21일 경북 구미시 강변체육공원에서 열린 ‘2026 을지연습 실제훈련’에서 군사경찰 특수임무대가 전쟁 등 국가 위기 상황을 가정한 훈련을 하고 있다. 2026.08.21 구미시 제공

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21일 경북 구미시 강변체육공원에서 열린 ‘2026 을지연습 실제훈련’에서 군사경찰 특수임무대가 전쟁 등 국가 위기 상황을 가정한 훈련을 하고 있다.온라인뉴스부