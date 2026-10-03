“왜 떨어졌나요”…채용 시험·면접 점수 알려주는 법안 나왔다 [주목, 이 주의 법안]

10월 1주차 법안들 꼽아보니

채용시험 점수·합격기준 공개

농작업 재해 예방 국가 책임 강화

여객선도 교통카드·교통비 지원

이미지 확대 1일 국회에서 열린 정기국회 제10차 본회의에서 농어촌구조개선 특별회계법 개정안이 부결되고 있다. 2026.10.1 연합뉴스

매일 수많은 법안이 발의되고 있지만 이 중 언론에 보도되는 법안은 쟁점 법안 등 일부에 그칩니다. 서울신문은 매주 우리 사회에 큰 영향을 미칠 수 있는 법안에 주목해 3개 정도 추려 소개합니다. 법안 발의 배경부터 핵심 내용, 통과 시 파장 등을 압축적으로 정리했습니다.

이미지 확대 전날 전국 최고 기온인 39.3도를 기록한 경남 밀양시의 한 딸기 농가에서 27일 농민들이 파라솔 아래서 작업하고 있다. 이날 오후 1시 20분 기준 밀양시 내이동 기온은 38도까지 치솟았고, 밀양에는 폭염중대경보가 발효됐다. 2026.7.27 연합뉴스

이미지 확대 추석 연휴를 하루 앞둔 23일 오전 전남광주 목포시 항동 목포연안여객선터미널에서 귀성객들이 고향 섬으로 향하는 여객선에 탑승하고 있다. 2026.9.23 연합뉴스

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세줄 요약 채용 탈락자 점수·기준 공개 법안 발의

농업인 재해 예방 국가책임 강화 제정안

여객선 전국 호환 교통카드 도입 추진

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채용시험에서 탈락한 지원자가 자신의 시험·면접 점수와 합격 기준을 확인하고, 점수 입력 오류 등에 이의를 제기할 수 있도록 하는 법안이 발의됐습니다.복기왕 더불어민주당 의원은 이 같은 내용의 ‘채용절차의 공정화에 관한 법률’ 개정안을 대표발의했다고 지난 1일 밝혔습니다.현행법은 거짓 채용 광고 금지와 채용 서류 반환 등 구직자 보호 장치를 두고 있지만 지원자가 자신의 평가 점수나 합격 기준을 확인할 수 있는 제도는 없습니다. 기업·기관마다 공개하는 정보가 달라 지원자는 합격·불합격 통보만 받고 어떤 평가를 받았는지 알기 어려운 경우가 많습니다. 채용 결과가 사실상 ‘깜깜이’라는 지적이 나오는 이유입니다.개정안은 지원자가 본인의 시험·면접 점수와 채용 단계별 합격 기준 등의 정보를 요청하면 기업·기관이 정당한 사유가 없는 한 제공하도록 하는 내용을 담았습니다. 점수 입력 오류 등 객관적으로 확인되는 오류에 대해서는 이의를 제기할 수 있도록 하고, 기업·기관이 이를 심사해 처리 결과를 지원자에게 통지하도록 했습니다. 이의 제기 심사·결과 통지 의무를 위반하면 고용노동부 장관이 시정을 명할 수 있도록 했습니다.다만 기업의 준비 부담을 고려해 적용 시기는 나눴습니다. 300명 이상 사업장과 공공기관·지방공기업은 내년 1월부터, 100명 이상 300명 미만 사업장은 2028년 1월부터, 30명 이상 100명 미만 사업장은 2029년 1월부터 적용하도록 했습니다.복기왕 의원은 “지금까지 채용 결과는 합격과 불합격 통보에 그쳐 지원자가 자신의 평가 결과를 확인하기 어려웠다”며 “지원자에게도 자신의 결과를 돌아보고 다음을 준비할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 밝혔습니다.해마다 농사짓다 약 300명이 숨지고 5만여 명이 다칩니다. 농촌 고령화와 인력 부족으로 농기계 사용과 외국인 근로자 고용이 늘고, 폭염 등 기후 변화에 따른 위험도 커지고 있습니다.하지만 농업인 대다수는 1인 자영농이나 가족농으로 국가 공식 통계에 포함되지 못하는 등 산업안전보건 체계에서 벗어나 있습니다.이에 임미애 민주당 의원은 지난달 29일 이러한 사각지대를 메우기 위해 ‘농작업재해 예방 및 안전·보건 증진에 관한 법률안’ 제정안을 대표발의했습니다.제정안의 핵심은 국가 책임 아래 사전 예방 체계를 마련하는 것입니다. 국가와 지방자치단체에 농작업 재해 예방 책무를 부여하고, 농림축산식품부 장관이 5년마다 기본 계획을 수립하도록 했습니다. 재해 통계를 수집하고 2년마다 실태 조사를 실시하는 한편, 재해 원인 조사를 통해 현장의 위험 요인을 파악하도록 했습니다.조사 결과가 현장 개선으로 이어질 수 있도록 국가와 지자체의 안전·보건 표지 제작·보급, 작업 환경 개선에 필요한 장비 교체 등 지원 근거도 담았습니다. 농업인안전보건센터를 운영하고, 농작업안전보건관리자를 위촉해 현장 안전 점검과 작업 환경 개선 지도를 맡길 수 있도록 했습니다. 사고 이후 보상을 넘어 위험 요인 조사부터 교육·환경 개선까지 연결하겠다는 취지입니다.임미애 의원은 “이재명 대통령이 약속한 ‘모든 노동자의 안전’에 농업인도 포함돼야 한다”며 “국가가 농민의 생명과 안전을 지켜내는 실효성 있는 예방 체계가 안착하길 기대한다”고 밝혔습니다.배를 이용해야만 이동할 수 있는 섬 지역 주민들에게 여객선은 출퇴근과 통학 등에 필수적인 교통수단입니다. 여객선은 법적으로는 대중교통이지만, 버스나 지하철처럼 교통카드를 쓸 수 없습니다. 여객선과 육상 교통을 연결하는 환승 체계도 부족해 섬 주민들의 불편이 계속되고 있습니다.이에 서천호(초선, 경남 사천·남해·하동) 국민의힘 의원은 여객선 이용객도 버스나 철도 등 다른 대중교통과 동등한 혜택을 누릴 수 있도록 하는 ‘대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 개정안’을 대표 발의했습니다. 그동안 법 적용에서 제외됐던 여객선을 육상 대중교통 수준으로 끌어올리겠다는 취지입니다.개정안이 통과되면 여객선에도 전국 호환 교통카드를 설치해 운용할 수 있고, 대중교통비 지원은 물론 환급 사업에도 포함할 수 있는 법적 근거가 마련됩니다. 아울러 해양수산부 장관이 이를 직접 챙기도록 해 여객선 이용 데이터를 체계적으로 관리할 수 있습니다. 또 육상 교통과 해상 교통을 잇는 통합 환승 체계 구축도 한층 탄력을 받을 전망입니다.서천호 의원은 “섬 주민에게 여객선은 선택이 아닌 생활 필수 교통수단임에도 실질적인 교통 복지에서 제외되는 일은 없어야 한다”며 “제도를 정비해 도서 지역 주민의 이동권을 강화하고 육상과 해상을 잇는 실질적인 통합 대중교통 체계를 만들어가겠다”고 강조했습니다.한지은·박효준 기자