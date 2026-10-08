외국인 투자 ‘역대 최대’로 들어왔는데…새 공장·지방 투자는 왜 줄었나 [강 기자의 세종실록]

1~9월 누적 외국인 투자 도착액 149억弗 ‘역대 1위’… 신고액도 229억弗 역대 3위

이미지 확대 산업부, 3분기 외국인 직접투자 동향 브리핑 김정예 산업통상부 투자유치과장이 7일 오전 세종시 세종정부청사에서 3분기 외국인 직접투자 동향 브리핑을 하고 있다. 세종 뉴시스

이미지 확대 산업부, 3분기 외국인 직접투자 동향 브리핑 김정예 산업통상부 투자유치과장이 7일 오전 세종시 세종정부청사에서 3분기 외국인 직접투자 동향 브리핑을 하고 있다. 세종 뉴시스

이미지 확대 차세대 반도체 패키징 산업전 개막 지난 8월 26일 경기도 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 ‘차세대 반도체 패키징 산업전’에서 관람객들이 다양한 전시품을 관람하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 지난 7월 경북 포항시 남구 오천읍 광명일반산업단지에서 열린 ‘글로벌 AI 데이터센터’ 착공식. 네오AI클라우드가 투자하고, 현대건설이 시공해 오는 2027년까지 40㎿ 규모 데이터센터를 구축한다. 포항시 제공

이미지 확대 LG유플러스가 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 이동통신 전시회 MWC26에서 AI 콜 에이전트 익시오(ixi-O)를 물리적 세계로 확장하는 ‘피지컬AI(Physical AI)’ 비전을 제시했다. 사진은 익시오와 결합한 휴머노이드 로봇이 MWC26 현장에서 빵이 담긴 쟁반을 옮기는 모습. LG유플러스 제공

이미지 확대 지난 6월 11일 경북 포항의 포스코와 한국로봇융합연구원에서 개발한 1500도의 쇳물 온도를 샘플링하고 측정하는 피지컬 인공지능(AI) 로봇. 포항 강주리 기자

이미지 확대 강기자의 세종실록

‘강 기자의 세종실록’은 대한민국 행정의 수도 세종시에서 생산되는 정부 정책과 관가에서 일어나는 모든 일을 생생하게 보도하는 코너입니다. 세종시에 포진한 각 정부부처가 내놓는 모든 정책이 역사의 한 페이지로 남고, 오늘의 행정이 내일의 역사가 된다는 관점으로 ‘세종 현대사(現代史)’를 기록하겠습니다.

세줄 요약 외국인직접투자 도착액 역대 최대 기록

M&A·증액투자 증가, 신규투자와 그린필드 감소

수도권 증가·비수도권 감소로 지역 온도차 확대

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를 기록했습니다.습니다. 중동 정세 장기화 등 글로벌 불확실성 속에서 거둔 성적표라는 점에서 숫자만 보면 ‘외국인 투자의 귀환’이라 할 만합니다.하지만 속을 들여다보면 이야기가 조금 달라집니다. 새로 공장이나 사업장을 세우는 투자와 신규 투자는 줄고, 이미 국내에 들어와 있는 외국 기업의 추가 투자와 기업 인수·합병(M＆A)이 전체 실적을 끌어올렸습니다.했습니다. ‘역대 최대’라는 숫자만으로는 보이지 않는 외국인 투자의 온도차입니다.7일 산업통상부에 따르면 올해 3분기 누적 외국인직접투자(FDI) 도착액은 148억 7000만 달러로 지난해 같은 기간보다 30.6% 증가했습니다. 역대 3분기 누적 기준 1위입니다. 신고액 역시 10.8% 늘어난 229억 달러로 역대 3위에 올랐습니다.제조업 투자 도착액은 62억 5000만 달러로 전년 동기보다 110.6% 크게 늘었습니다. 화공(256.6%)과 비금속광물제품(242.5%)의 증가세가 유지됐으며 바이오·의약 관련 투자가 유입되며 의약(129.0%) 분야 실적도 크게 개선됐습니다. 서비스업 투자 도착액은 83억 7000만 달러로 5.6% 늘었습니다.김정예 산업부 투자유치과장은 이날 정부세종청사 산업부 기자실에서 열린 ‘3분기 외국인 직접투자 동향’ 브리핑에서 “중동 상황 장기화 등 불확실한 투자 여건 속에서도 투자 신고와 도착이 모두 증가했다는 점에서 외국인 투자 증가 모멘텀이 지속되고 있는 것으로 판단된다”고 말했습니다. 한국 경제 펀더멘털에 대한 신뢰를 바탕으로 유망 분야에 외국인 투자가 이어지고 있다는 것입니다.특히가 두드러졌습니다. 기업 지분 인수나 합병을 위한 M＆A형 투자 신고액은 43억 8000만 달러로 53.1% 늘었습니다. 실제했습니다. 반면습니다.했습니다.했고습니다. 반대로 이미 한국에 진출한 외국 기업이 사업을 확대하기 위해 돈을 더 넣는 증액투자는 신고액이 62% 증가한 114억 달러, 도착액은 39.4% 증가한 92억 6000만 달러를 기록했습니다.산업부는 이를 외국인 투자의 ‘질 저하’로 단정하기는 어렵다는 입장입니다. 김 과장은 “서비스업이나 M＆A라고 해서 어떤 투자가 좋고 나쁘다고 유형만으로 판단하기 어렵다”며 “인공지능(AI) 데이터센터도 통계상 정보통신서비스업으로 분류되고 부동산 투자에도 실제 물류센터를 짓는 그린필드 투자가 포함돼 있다”고 설명했습니다.제조업 투자가 주춤한 데는을 미쳤습니다.했습니다. 산업부는 “제조업과 그린필드 투자의 경우 대규모 자금이 장기간 투입되는 특성상 지정학적 위험과 글로벌 불확실성이 길어질수록 기업들이 투자 결정에 신중해질 수밖에 없다”고 분석했습니다.다만했습니다.산업부는 대한민국 반도체 등 산업 공급망과 AI 생태계를 기반으로되고되고 있다고 강조했습니다.실제를 기록했습니다. 또 영국·캐나다·싱가포르 등 기타국 투자 신고도 51.8% 늘어난 101.8억 달러로 집계됐습니다. 반면 유럽연합(EU)은 3.9% 감소했고 일본과 중국은 각각 47.9%, 39.7% 전년 동기 대비 투자 신고가 줄었습니다.AI 데이터센터와 해상풍력 등 미래산업 투자가 특정 지역에만 몰린 것은 아닙니다. 김 과장은 “AI 데이터센터 투자는 경상·전라권 등에 흩어져 진행되고 있으며 해상풍력 역시 전남과 울산 등에서 외국인 투자가 이뤄지고 있다”고 설명했습니다.문제는입니다. 신고 단계에서는 수도권과 비수도권이 모두 늘었습니다. 수도권 신고액은 128억 9000만 달러로 43.7%, 비수도권도 47억 5000만 달러로 25.8% 증가했습니다. 그러나 실제 도착액은 정반대였습니다.했습니다.다만 이 수치를 그대로 ‘수도권 쏠림’으로 해석하는 데는 주의가 필요합니다. M＆A를 위해 설립되는 특수목적법인(SPC)이나 외국계 기업의 한국 본사가 주로 수도권에 있기 때문입니다. 외국 자금이 수도권 본사를 통해 들어오면 통계상 수도권 투자로 잡히지만 실제 돈은 지방 공장이나 사업장에 투입될 수도 있다는게 산업부 설명입니다.이번 역대 최대 실적에는 ‘큰손’ 몇 건의 영향도 있었습니다. 3분기 누적 도착액 가운데 10억 달러가 넘는 대형 투자 프로젝트가 2~3건 포함됐다고 산업부는 밝혔습니다. 기업 영업비밀을 이유로 업체명과 구체적인 투자 내용은 공개하지 않았습니다.결국 올해 외국인 투자 성적표는 두 얼굴을 갖고 있습니다. 실제 국내에 들어온 돈은 역대 가장 많았고 AI 데이터센터와 반도체 소재·장비, 해상풍력 등 미래산업으로도 자금이 흘러들었습니다. 반면 신규 투자와 공장 신설, 비수도권에 실제 도착한 자금은 감소했습니다.산업부는 3대 메가프로젝트(반도체·피지컬AI·AI 데이터센터)와 ‘5극 3특’ 권역별 성장엔진 육성을 계기로 해외 투자 유치 활동을 확대할 계획입니다. 투자 신고에 그치지 않고 실제 자금 유입과 추가 투자로 이어지도록 지원도 강화하기로 했습니다.관건은 ‘얼마나 많은 외국 돈이 들어왔느냐’가 아니라’입니다. 역대 최대라는 숫자 너머, 우리 경제에 남긴 실질적인 효과까지 따져봐야 외국인 투자의 진짜 성적표를 읽을 수 있습니다.세종 강주리 기자