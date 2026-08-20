사회 [포토] 불법주차 차량에 막힌 소방차 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/20/20260820800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-20 16:30 입력 2026-08-20 16:30 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 8 이미지 확대 20일 경기도 군포시 산본중심상가에서 군포소방서 관계자들이 ‘소방차 길 터주기 훈련’을 하고 있다. 2026.8.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 경기도 군포시 산본역 주변 산본중심상가에서 군포소방서 관계자들이 ‘소방차 길 터주기 훈련’을 하고 있다. 2026.8.20 [공동취재] 연합뉴스 이미지 확대 20일 경기도 군포시 산본중심상가에서 군포소방서 관계자들이 ‘소방차 길 터주기 훈련’을 하고 있다. 2026.8.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 경기도 군포시 산본역 주변 산본중심상가에서 군포소방서 관계자들이 ‘소방차 길 터주기 훈련’을 하고 있다. 2026.8.20 [공동취재] 연합뉴스 이미지 확대 20일 경기도 군포시 산본역 주변 산본중심상가에서 군포소방서 관계자들이 ‘소방차 길 터주기 훈련’을 하고 있다. 2026.8.20.연합뉴스 이미지 확대 20일 경기도 군포시 산본역 주변 산본중심상가에서 군포소방서 관계자들이 ‘소방차 길 터주기 훈련’을 하고 있다. 2026.8.20.연합뉴스 이미지 확대 2026 을지연습 연계 민방위 훈련이 실시된 20일 오후 전남광주통합특별시 동구 남광주시장에서 동부소방서와 의용소방대원들이 긴급차량 길 터주기 훈련하고 있다. 2026.8.20 연합뉴스 이미지 확대 2026 을지연습 연계 민방위 훈련이 실시된 20일 오후 전남광주통합특별시 동구 남광주시장 앞에서 동부소방서와 의용소방대원들이 긴급차량 길 터주기 훈련하고 있다. 2026.8.20 연합뉴스 20일 경기도 군포시 산본중심상가에서 군포소방서 관계자들이 ‘소방차 길 터주기 훈련’을 하고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 훈련이 진행된 장소는 어디인가? 군포시 안양시