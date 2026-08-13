법무법인 지평, ‘제12회 한국 국제중재 및 기업범죄 서밋’ 주관 스폰서

세줄 요약 지평, 국제중재·기업범죄 서밋 주관 스폰서 참여

김진희 개회사, 2026년 법률전문가 과제 발표

전소민 패널 참여, 국경 간 분쟁 대응 전략 소개

이미지 확대 Legal Plus ‘제12회 한국 국제중재 및 기업범죄 서밋’. 법무법인 지평 제공

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법무법인 지평이 오는 20일 서울 중구 그랜드센트럴 오디토리움에서 열리는 ‘제12회 한국 국제중재 및 기업범죄 서밋’에 주관 스폰서로 참여한다고 13일 밝혔다.홍콩 기반 글로벌 법률 행사 전문기관인 Legal Plus가 주최하는 이번 행사는 준법·리스크 관리 담당자와 법률 전문가들이 국제중재와 기업범죄 분야의 최신 동향을 공유하고 글로벌 네트워크를 확대하기 위해 마련됐다.개회사는 지평 국제그룹장이자 국제분쟁팀장인 김진희 외국변호사가 맡아 ‘2026년 새롭게 부상한 법률전문가들의 과제’를 주제로 발표한다.행사에서는 국제분쟁 관련 6개 주제 발표와 5개 패널토론이 진행된다. 주요 논의 주제는 국경 간 분쟁에서의 임시적 구제수단, 조정 및 하이브리드 ADR 모델, M＆A·합작투자 분쟁, 건설·에너지 프로젝트 분쟁, AI와 디지털 자산 관련 기술분쟁 등이다.전소민 지평 국제분쟁팀 외국변호사는 ‘국경 간 분쟁에서의 임시적 구제조치’를 주제로 한 패널토론에 참여해 국제중재 및 국제소송 실무 이슈와 대응 전략을 소개한다. 김 외국변호사는 조정과 하이브리드 ADR 모델을 주제로 한 토론의 좌장을 맡아 분쟁 예방 수단으로써의 활용 방안을 논의할 예정이다.김 외국변호사는 “이번 서밋이 국제분쟁 분야의 핵심 이슈와 대응 전략을 공유하는 의미 있는 자리가 되길 기대한다”고 말했다.김태곤 리포터