곤충의 신비에 빠져 볼까…예천부터 대전·의령까지 ‘곤충 체험’ 풍성

세줄 요약 예천·대전·의령서 곤충·반딧불이 체험행사 개최

예천, 희귀 나비 전시와 곤충 만들기 등 운영

대전·의령, 반딧불이 관찰과 암실 체험 마련

이미지 확대 경북 예천군은 오는 15일부터 17일까지 예천곤충생태원 일원에서 ‘예천곤충페스티벌’을 개최한다. 사진은 예천곤충생태원 전경. 예천군 제공,

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“곤충들의 환상 세계를 만나 보세요.”자연과 곤충을 주제로 한 다양한 프로그램이 전국 곳곳에서 선보여 관심을 끈다.‘곤충도시’ 경북 예천군은 오는 15일부터 17일까지 예천곤충생태원 일원에서 ‘예천곤충페스티벌’을 개최한다고 13일 밝혔다.예천곤충페스티벌은 생태와 교육, 관광이 어우러진 예천의 대표 여름 축제로 가족 단위 관광객이 자연 속에서 곤충의 신비와 생태의 소중함을 직접 경험할 수 있도록 다채로운 프로그램으로 꾸며진다.특히 파주나비나라박물관과 협업한 특별 기획전을 통해 평소 접하기 어려운 국내외 희귀 나비와 곤충 표본을 선보인다.또 가족 나비날리기를 비롯해 곤충 생태 해설, 꿀뜨기, 곤충 만들기, 실크스크린 제작, 구연동화·역할극 등 즐길 거리도 풍성하게 마련했다.안병윤 군수는 “가족·연인들과 함께 곤충축제에 오셔서 곤충의 세계에 푹 빠져 보시길 바란다”고 했다.대전시도 오는 17일까지 한밭수목원 내 대전곤충생태관에서 반딧불이를 가까이에서 관찰하며 생태의 신비를 체험할 수 있는 ‘반딧불이 불빛체험’ 프로그램을 진행한다. 이번 행사는 지난달 24일부터 이어지고 있다.대전곤충생태관에서 직접 번식·사육한 살아 있는 반딧불이 4만여 마리를 볼 수 있다.운영 시간은 매일 오후 1시부터 오후 5시까지이며, 입장권은 체험 당일 오전 10시부터 현장에서 선착순으로 배부한다.경남 의령군도 오는 17일까지 의령곤충생태학습관에서 ‘청정 의령 반딧불이 이야기’를 개최한다.특히 대표 프로그램인 ‘반딧불이 암실 체험’은 빛이 완전히 차단된 공간에서 살아 있는 반딧불이 발광 모습을 가까이에서 관찰하는 방식으로 운영된다.관람객들은 어둠 속에서 반딧불이가 빛을 내는 모습을 직접 보고 자연생태를 체험할 수 있다.반딧불이 쿠키 만들기와 색종이 접기, 곤충 낚시, 장수풍뎅이 줄타기 등 체험 프로그램도 마련된다.예천 김상화 기자