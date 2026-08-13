경주, 문무대왕 콘텐츠로 해양 관광 거점 조성…“490억 투입”

세줄 요약 감포 일원 해양레저관광거점 조성 본격화

문무대왕 콘텐츠·동해안 자원 연계 추진

2028년까지 490억원 투입, 10월 착수 예정

이미지 확대 경북 경주시가 감포읍 나정고운모래해변 일원에 조성할 해양레저관광거점 ‘용오름길’ 조감도. 경주시 제공

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경북 경주시가 동해안 바다를 이용한 해양레저관광 거점 조성을 본격화한다.시는 감포읍 일원을 대상으로 추진 중인 ‘해양레저관광거점 조성사업’의 주요 행정절차를 마무리해 오는 10월 공사에 착수할 계획이라고 13일 밝혔다.사업은 문무대왕의 역사·문화 콘텐츠와 동해안 해양자원을 연계해 사계절 체류형 해양레저관광 기반을 구축하기 위해 진행된다. 2028년까지 총 490억원을 투입해 ▲해양레저지원센터 ▲사계절레저체험센터 ▲용오름길 ▲문무대왕 해양조각공원 ▲나정수상레저체험장 ▲고라섬풀장 ▲만파식적공원 등을 만들 계획이다.해양레저지원센터와 사계절레저체험센터를 중심으로 계절에 관계없이 해양레저를 즐길 수 있는 기반을 마련하고, 해안 경관과 문무대왕 콘텐츠를 접목한 산책 및 휴식 공간도 조성한다.2023년 최종 대상지로 선정된 이후 실시설계에 착수해 지난해 10월 사업계획 승인을 마쳤다. 올해 7월 일반해양이용협의와 공유수면 점·사용허가 등 관련 행정절차를 이행했고, 다음 달 시행계획 승인·고시가 완료되면 10월 공사에 착수할 계획이다.사업이 완료되면 보문관광단지와 도심 역사문화 관광에 집중된 경주의 관광 영역을 동해안까지 확장할 수 있다. 시는 해양레저와 역사·문화가 결합된 관광축을 만들어 지역 경제 활성화로 이어갈 방침이다.주낙영 시장은 “해양레저관광거점 조성사업은 경주의 관광 영역을 동해안으로 확장하는 중요한 사업”이라며 “문무대왕의 역사문화 자원과 천혜의 해양환경을 연계해 경주 동해안을 사계절 즐길 수 있는 해양레저관광 명소로 만들겠다”고 말했다.경주 김형엽 기자