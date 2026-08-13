AI 시대, 리더의 무기는 ‘예술적 안목’… 고려대 ‘아트앤라이프’ 3기 모집

세줄 요약 고려대 미래교육원, 아트앤라이프 3기 모집

AI 시대 리더십 위한 예술·경영 융합 과정

현대미술·패션·미식 등 현장 체험 강화

이미지 확대 고려대학교 ‘아트앤라이프 마스터 클래스’ 3기 강사진 소개 포스터. 고려대 제공

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고려대학교 미래교육원이 시대를 이끄는 리더를 위한 프리미엄 최고위 과정 ‘아트앤라이프 마스터 클래스’ 제3기 수강생을 모집한다고 13일 밝혔다.이번 과정은 AI 대전환기를 맞아 대체 불가능한 리더십을 고민하는 경영자와 리더들을 위해 기획됐다. 단순한 예술 감상을 넘어 현대미술, 건축, 패션, 미식, 브랜딩 등 라이프스타일 전반을 아우르며 예술적 안목이 어떻게 경영 가치로 이어지는지를 체감할 수 있는 융합형 커리큘럼이다.9월부터 12월까지 14주간 진행되는 이번 3기에는 분야별 정상급 명사 13인이 강연자로 나선다.현장 중심의 학습도 강점이다. 이수진 교수와 함께하는 미술관 전시 투어, 한혜연 스타일리스트의 패션 플래그십 스토어 탐방, ‘딤섬의 여왕’ 정지선 셰프의 미식 철학을 맛보는 특별 세션 등이 마련돼 있다.문정빈 고려대 미래교육원장은 “AI가 지식과 기술을 대체하는 시대일수록 사람과 문화를 이해하는 통찰력이 중요하다”며 “리더의 시야를 확장하는 차별화된 문화예술 교육을 지속하겠다”고 말했다.교육 대상은 기업 CEO, 경영 리더, 전문직 종사자 및 문화예술 애호가다. 수료생에게는 고려대학교 총장 명의의 수료증이 수여된다. 자세한 정보는 고려대학교 미래교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.박영주 기자