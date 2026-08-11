해양수도 부산, 유엔 최고위급 회의 ‘유엔해양총회’ 유치

세줄 요약 부산, 2028년 유엔해양총회 개최도시 최종 선정

해양생태계 보전·기후변화 대응 국제회의 개최

대한민국·칠레 공동 개최, 2만명 참석 전망

이미지 확대 유엔해양총회 유치 과정을 설명하는 전재수 부산시장. 부산시 제공

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민선 9기 해양수도를 지향하는 부산이 2028년 6월 대한민국에서 열리는 ‘제4차 유엔해양총회(UNOC4)’ 개최도시로 최종 선정됐다.전재수 부산시장은 11일 유엔해양총회 개최도시 유치 관련 언론 브리핑을 통해 “국립수산물품질관리원 서울지원에서 열린 개최도시 선정 공모에서 제주도와의 경쟁 끝에 10일 최종 개최도시로 선정됐다”라고 전했다.유엔해양총회(UN Ocean Conference)는 유엔 지속가능발전목표(SDGs) 14번인 ‘해양생태계의 보전과 지속 가능한 이용’의 이행을 촉진하기 위한 유엔 차원의 최고위급 국제회의로 3년마다 개최된다.제4차 총회는 대한민국과 칠레가 공동 개최하며, 본회의는 2028년 6월 부산에서 열린다.전 시장은 “제4차 총회는 2030년 SDGs 달성 시한을 2년 앞두고 열리는 만큼 기후변화와 해양오염, 해양생태계 보전 등 해양 현안에 대한 국제사회 성과를 점검하고 2030년 이후 지속 가능한 해양의 미래를 위한 협력 방향을 논의하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.또 “193개 유엔 회원국을 비롯해 세계 각국 정부, 국제기구, 시민사회, 학계, 산업계 관계자 등 2만명이 참석할 예정으로, 전 지구적 해양 의제를 논의하는 대규모 국제회의가 될 것으로 기대된다”라고 덧붙였다.부산 신정훈 기자