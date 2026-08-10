[포토] ‘폭행에 대해 사과’ 조성환 조이웍스 전 대표

1 / 7 이미지 확대 사과하는 조성환 조이웍스 전 대표 전 거래처 대표와 직원을 폭행해 논란을 빚은 러닝화 브랜드 호카(HOKA)의 국내 총판사였던 조이웍스 전직 대표인 조성환씨가 10일 서울 중구 코리아나호텔에서 기자회견을 열고 폭행에 대해 사과하고 있다. 2026.8.10 연합뉴스

이미지 확대 글로벌 러닝 브랜드 호카(HOKA)의 국내 공식 수입사 조이웍스의 조성환 전 대표가 10일 서울 중구 코리아나 호텔에서 갑질폭행 사건 관련 입장표명 기자회견을 하며 사과하고 있다. 2026.08.10. 뉴시스

이미지 확대 사과하는 조성환 조이웍스 전 대표 전 거래처 대표와 직원을 폭행해 논란을 빚은 러닝화 브랜드 호카(HOKA)의 국내 총판사였던 조이웍스 전직 대표인 조성환씨가 10일 서울 중구 코리아나호텔에서 기자회견을 열고 폭행에 대해 사과하고 있다. 2026.8.10 연합뉴스

이미지 확대 글로벌 러닝 브랜드 호카(HOKA)의 국내 공식 수입사 조이웍스의 조성환 전 대표가 10일 서울 중구 코리아나 호텔에서 갑질폭행 사건 관련 입장표명 기자회견을 하며 사과하고 있다. 2026.08.10. 뉴시스

이미지 확대 글로벌 러닝 브랜드 호카(HOKA)의 국내 공식 수입사 조이웍스의 조성환 전 대표가 10일 서울 중구 코리아나 호텔에서 갑질폭행 사건 관련 입장표명 기자회견을 하던 중 간경을 고쳐쓰고 있다. 2026.08.10. 뉴시스

이미지 확대 발언하는 조성환 조이웍스 전 대표 전 거래처 대표와 직원을 폭행해 논란을 빚은 러닝화 브랜드 호카(HOKA)의 국내 총판사였던 조이웍스 전직 대표인 조성환씨가 10일 서울 중구 코리아나호텔에서 기자회견을 열고 폭행에 대해 사과한 뒤 법적 대응 방안에 대해 발언하고 있다. 2026.8.10 연합뉴스

이미지 확대 발언하는 조성환 조이웍스 전 대표전 거래처 대표와 직원을 폭행해 논란을 빚은 러닝화 브랜드 호카(HOKA)의 국내 총판사였던 조이웍스 전직 대표인 조성환씨가 10일 서울 중구 코리아나호텔에서 기자회견을 열고 폭행에 대해 사과한 뒤 법적 대응 방안에 대해 발언하고 있다. 2026.8.10 연합뉴스

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전 거래처 대표와 직원을 폭행해 논란을 빚은 러닝화 브랜드 호카(HOKA)의 국내 총판사였던 조이웍스 전직 대표인 조성환씨가 10일 서울 중구 코리아나호텔에서 기자회견을 열고 폭행에 대해 사과하고 있다.온라인뉴스부