사회 [포토] ‘폭행에 대해 사과’ 조성환 조이웍스 전 대표 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/10/20260810800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-10 14:42 입력 2026-08-10 14:05 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 사과하는 조성환 조이웍스 전 대표전 거래처 대표와 직원을 폭행해 논란을 빚은 러닝화 브랜드 호카(HOKA)의 국내 총판사였던 조이웍스 전직 대표인 조성환씨가 10일 서울 중구 코리아나호텔에서 기자회견을 열고 폭행에 대해 사과하고 있다. 2026.8.10 연합뉴스 이미지 확대 글로벌 러닝 브랜드 호카(HOKA)의 국내 공식 수입사 조이웍스의 조성환 전 대표가 10일 서울 중구 코리아나 호텔에서 갑질폭행 사건 관련 입장표명 기자회견을 하며 사과하고 있다. 2026.08.10. 뉴시스 이미지 확대 사과하는 조성환 조이웍스 전 대표전 거래처 대표와 직원을 폭행해 논란을 빚은 러닝화 브랜드 호카(HOKA)의 국내 총판사였던 조이웍스 전직 대표인 조성환씨가 10일 서울 중구 코리아나호텔에서 기자회견을 열고 폭행에 대해 사과하고 있다. 2026.8.10 연합뉴스 이미지 확대 글로벌 러닝 브랜드 호카(HOKA)의 국내 공식 수입사 조이웍스의 조성환 전 대표가 10일 서울 중구 코리아나 호텔에서 갑질폭행 사건 관련 입장표명 기자회견을 하며 사과하고 있다. 2026.08.10. 뉴시스 이미지 확대 글로벌 러닝 브랜드 호카(HOKA)의 국내 공식 수입사 조이웍스의 조성환 전 대표가 10일 서울 중구 코리아나 호텔에서 갑질폭행 사건 관련 입장표명 기자회견을 하던 중 간경을 고쳐쓰고 있다. 2026.08.10. 뉴시스 이미지 확대 발언하는 조성환 조이웍스 전 대표전 거래처 대표와 직원을 폭행해 논란을 빚은 러닝화 브랜드 호카(HOKA)의 국내 총판사였던 조이웍스 전직 대표인 조성환씨가 10일 서울 중구 코리아나호텔에서 기자회견을 열고 폭행에 대해 사과한 뒤 법적 대응 방안에 대해 발언하고 있다. 2026.8.10 연합뉴스 이미지 확대 발언하는 조성환 조이웍스 전 대표전 거래처 대표와 직원을 폭행해 논란을 빚은 러닝화 브랜드 호카(HOKA)의 국내 총판사였던 조이웍스 전직 대표인 조성환씨가 10일 서울 중구 코리아나호텔에서 기자회견을 열고 폭행에 대해 사과한 뒤 법적 대응 방안에 대해 발언하고 있다. 2026.8.10 연합뉴스 전 거래처 대표와 직원을 폭행해 논란을 빚은 러닝화 브랜드 호카(HOKA)의 국내 총판사였던 조이웍스 전직 대표인 조성환씨가 10일 서울 중구 코리아나호텔에서 기자회견을 열고 폭행에 대해 사과하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 조성환씨가 기자회견에서 한 행동은? 사과 해명