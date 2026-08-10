사회 [포토] 폭염에도 ‘오는 가을’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/10/20260810800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-10 13:45 입력 2026-08-10 13:45 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 3 이미지 확대 폭염 속 쇼윈도엔 벌써 가을폭염이 이어지고 있는 10일 서울 시내 한 의류매장 쇼윈도에 가을옷이 진열돼 있다. 2026.08.10. 뉴시스 이미지 확대 폭염 속 의류매장에 진열된 가을옷폭염이 이어지고 있는 10일 서울 시내 한 의류매장에 가을옷이 진열돼 있다. 2026.08.10. 뉴시스 이미지 확대 한여름 더위 속 먼저 찾아온 가을폭염이 이어지고 있는 10일 서울 시내 한 의류매장 쇼윈도에 가을옷이 진열돼 있다. 2026.08.10. 뉴시스 폭염이 이어지고 있는 10일 서울 시내 한 의류매장 쇼윈도에 가을옷이 진열돼 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 날짜는? 10일 11일