[포토] 광복절 맞이 서울꿈새김판 단장

세줄 요약 서울시, 광복절 맞아 서울꿈새김판 새 단장

태극기와 광복의 기쁨 담은 문안 게시

순국선열 감사와 희망 메시지 전달

1 / 3 이미지 확대 10일 서울도서관 외벽 대형 글판인 서울꿈새김판에 광복절을 맞아 ‘태극기 바람에 가장 시원했던 1945년 그날’ 문구가 걸려 있다. 2026.8.10

연합뉴스

이미지 확대 10일 서울도서관 외벽 대형 글판인 서울꿈새김판에 광복절을 맞아 ‘태극기 바람에 가장 시원했던 1945년 그날’ 문구가 걸려 있다. 2026.8.10

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서울시는 81주년 광복절을 앞두고 서울도서관 외벽 대형 글판인 ‘서울꿈새김판’을 10일 새로 단장했다고 밝혔다.꿈새김판에는 “태극기 바람에 가장 시원했던 1945년 그날. 광복의 기쁨, 계속 이어갑니다”라는 문안이 게시됐다.이와 함께 푸른 하늘을 배경으로 바람에 힘차게 휘날리는 태극기를 담아 광복의 감동과 희망의 메시지를 표현했다고 시는 설명했다.시는 서울꿈새김판을 통해 계절과 주요 정책, 국가기념일 등에 맞춰 다양한 메시지를 시민들에게 전달하고 있다.김형래 서울시 홍보기획관은 “이번 광복절편 꿈새김판을 통해 독립을 위해 헌신한 순국선열에 대한 감사와 광복의 기쁨을 다시 한번 되새기며 시민들 마음만큼은 시원하고 뜻깊은 시간이 되길 기대한다”고 말했다.온라인뉴스부