사회 [포토] ‘수영금지’ 경포해수욕장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/09/20260809800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-09 16:14 입력 2026-08-09 16:14 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 수영금지 경포해수욕장9일 강원 강릉시 경포해수욕장에 거센 파도와 강한 비바람이 불고 있다. 이날 경포를 비롯한 강릉지역 해수욕장은 이안류 발생 위험단계 및 너울성 파도 우려로 ‘수영금지’ 상태였다. 2026.8.9 연합뉴스 이미지 확대 수영 금지궂은 날씨를 보인 9일 강원 속초 해수욕장에 높은 파도로 인한 수영 금지 안내문이 게시돼 있다. 2026.8.9 연합뉴스 이미지 확대 바다 대신 백사장에서 피서9일 강원 속초 해수욕장을 찾은 피서객들이 높은 파도로 물놀이하지 못한 채 백사장에서 더위를 식히고 있다. 2026.8.9 연합뉴스 이미지 확대 막바지 휴가에 한산한 서울 도심여름 막바지 휴가철인 9일 서울 도심이 한산한 모습이다. 2026.8.9 연합뉴스 이미지 확대 한발 물러간 폭염주말인 9일 서울 잠실한강공원 물놀이장을 찾은 시민들이 피서를 즐기고 있다. 2026.8.9 연합뉴스 9일 강원 강릉시 경포해수욕장에 거센 파도와 강한 비바람이 불고 있다. 이날 경포를 비롯한 강릉지역 해수욕장은 이안류 발생 위험단계 및 너울성 파도 우려로 ‘수영금지’ 상태였다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 9일 강릉지역 해수욕장의 수영 허용 여부는? 수영허용 수영금지