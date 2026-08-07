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코레일, 하반기 신입사원 600명 공채…6개 권역 공채·제한경쟁

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박승기 기자
박승기 기자
수정 2026-08-07 15:30
입력 2026-08-07 15:30

18일 오후 2시부터 21일 오후 2시까지 온라인 접수

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코레일 하반기 신입사원 채용 계획
코레일 하반기 신입사원 채용 계획


코레일(한국철도공사)이 하반기 신입사원 600명을 채용한다.

7일 코레일에 따르면 신입사원 공채는 공개경쟁 채용과 제한경쟁 채용으로 나눠 선발하며, 제한경쟁은 고졸·자격증·거주지·취업 지원 대상자(보훈) 등을 구분 모집한다. 지역 인재 채용을 위해 전국을 6개 권역(수도권·강원권·충청권·호남권·대구 경북권·부산 경남권)으로 나눠 선발할 예정이다.

모집 분야는 사무영업(106명)과 운전(133명), 차량(117명), 토목(155명), 전기통신(89명) 등 5개 직렬로 서류 검증과 필기·실기·면접시험 순으로 진행해 최종 합격자를 선발한다. 운전(전동차) 분야는 채용형 인턴으로 근무 후 별도 평가를 통해 최종 임용된다.

원서 접수는 18일 오후 2시부터 21일 오후 2시까지 코레일 홈페이지(info.korail.com)에서 온라인으로만 가능하다. 분야별 세부 일정과 지원 자격 등 자세한 내용은 홈페이지의 채용 공고문에서 확인할 수 있다. 올해 하반기 채용은 거주지 제한경쟁 채용 지원 자격 범위 확대와 고졸 채용 추천 기준 완화, 인성 검사 시행 시기 조정 등 달라진 전형이 있어 확인이 필요하다.

데전 박승기 기자
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