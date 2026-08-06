사회 [포토] 시원한 물속에서 공놀이 즐기는 호랑이 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/06/20260806800008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-06 16:31 입력 2026-08-06 16:31 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 폭염이 이어진 6일 경기도 용인시 에버랜드에서 한국호랑이가 시원한 물속에 들어가 더위를 식히고 있다. 2026.8.6 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 이어진 6일 경기도 용인시 에버랜드에서 한국호랑이가 시원한 물속에 들어가 더위를 식히고 있다. 2026.8.6 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 이어진 6일 경기도 용인시 에버랜드에서 한국호랑이가 시원한 물속에 들어가 더위를 식히고 있다. 2026.8.6 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 이어진 6일 경기도 용인시 에버랜드에서 한국호랑이가 시원한 물속에 들어가 더위를 식히고 있다. 2026.8.6 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 이어진 6일 경기도 용인시 에버랜드에서 한국호랑이가 시원한 물속에 들어가 더위를 식히고 있다. 2026.8.6 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 이어진 6일 경기도 용인시 에버랜드에서 한국호랑이가 시원한 물속에 들어가 더위를 식히고 있다. 2026.8.6 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 이어진 6일 경기도 용인시 에버랜드에서 한국호랑이가 시원한 물속에 들어가 더위를 식히고 있다. 2026.8.6 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 이어진 6일 경기도 용인시 에버랜드에서 한국호랑이가 시원한 물속에 들어가 더위를 식히고 있다. 2026.8.6 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 이어진 6일 경기도 용인시 에버랜드에서 한국호랑이가 시원한 물속에 들어가 더위를 식히고 있다. 2026.8.6 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 이어진 6일 경기도 용인시 에버랜드에서 한국호랑이가 시원한 물속에 들어가 더위를 식히고 있다. 2026.8.6 연합뉴스 폭염이 이어진 6일 경기도 용인시 에버랜드에서 한국호랑이가 시원한 물속에 들어가 더위를 식히고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 동물은 무엇인가? 한국호랑이 아시아코끼리