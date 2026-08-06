푹푹찌는 더위에 바닷가 위협하는 온열질환…경비함정에 닥터헬기까지 동원

세줄 요약 폭염 속 어청도·군산 앞바다 응급환자 이송

경비함정·닥터헬기 투입해 신속한 병원 연계

해상 작업자 온열질환 예방수칙 준수 당부

이미지 확대 군산해경 응급환자 이송. 군산해경 제공

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최근 폭염이 이어지면서 섬 지역 주민과 어업인들의 건강이 위협받고 있다.군산해양경찰서는 최근 어청도와 군산 앞바다에서 발생한 응급환자들을 경비함정과 닥터헬기 등을 이용해 신속히 이송했다고 6일 밝혔다.군산해경에 따르면 이날 오전 5시 32분쯤 어청도에 거주하는 A(50대)씨가 두통과 말이 어눌해지는 증상을 호소한다는 신고가 접수됐다. 보건지소장은 평소 고혈압을 앓고 있던 A씨를 전문 의료기관으로 응급이송할 필요가 있다고 판단했다. A씨는 해경의 도움으로 군산항에 입항해 의료기관으로 옮겨졌다.앞서 전날인 5일 오후 3시 4분쯤에는 군산시 직도 북서방 약 7㎞ 해상에서 조업 중이던 56t급 어선에서 인도네시아 국적 선원 B(30대)씨가 온열질환 증상을 보인다는 신고가 접수됐다. 군산해경은 경비함정을 즉시 현장에 급파해 응급처치를 실시했다. 당시 환자는 의식은 있었지만, 체온이 38.7도까지 상승하고 경련 증상을 보였다. 해경은 신속한 병원 치료가 필요하다고 판단하고 전북 닥터헬기와 연계해 그를 병원으로 이송했다.두 응급환자 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.조용리 군산해경 수색구조계장은 “폭염으로 해상에서 작업하는 어업인과 종사자들의 온열질환 위험이 커지고 있다”며 “충분한 수분 섭취와 휴식, 무더운 시간대 작업 자제 등 기본적인 예방수칙을 준수하고 응급환자가 발생하면 즉시 해경에 신고해 달라”고 말했다.설정욱 기자