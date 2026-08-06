울진 관광택시 재시동…맞춤형 관광 수요 증가에 확대 운행

세줄 요약 관광택시 2기 운행 확대, 31대로 증차

1기 1886건·5583명 이용, 높은 호응

관광 해설·친절 교육으로 서비스 강화

이미지 확대 경북 울진군 관광택시 2기 사업 발대식. 울진군 제공

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경북 울진군이 관광 접근성 증가와 이용객 호응을 바탕으로 관광택시 운행을 확대한다.군은 지역 내 원활한 관광지 이동과 관광자원 해설까지 제공하는 2026년 관광택시 2기 발대식을 개최해 본격 운영한다고 6일 밝혔다.지난해 3월 첫 출발을 알린 관광택시 1기는 한 해 동안 총 1886건을 운행해 5583명의 관광객이 이용하는 등 높은 이용 실적을 기록했다. 관광객의 일정과 수요에 맞춘 편리한 이동뿐만 아니라 운행자의 관광 안내를 통해 울진의 주요 관광지를 연결하고, 지역의 다양한 관광 매력을 알리는 역할을 하며 관광객들의 큰 호응을 얻었다.이용객들의 관심과 전년도 성과를 바탕으로 군은 올해 관광택시 2기 사업을 본격 추진한다. 특히 관광객의 이용 수요에 적극적으로 대응하기 위해 기존 26대에서 31대로 운행 대수를 확대해 보다 편리하고 안정적인 관광교통 서비스를 제공할 계획이다.운행 만족도를 높이기 위해 관광지와 친절운행 교육, 관광택시 사업 운영 교육도 함께 진행됐다. 문화관광해설사가 직접 교육을 맡아 울진의 주요 관광지와 관광자원에 대한 이해를 높이고, 관광객들에게 보다 정확하고 풍부한 관광 정보를 제공할 수 있도록 했다. 또한 친절운행 교육을 통해 관광객을 맞이하는 기본자세와 서비스 역량을 높이고, 관광택시 사업 운영 및 준수 사항 등에 대한 교육도 실시했다.황이주 군수는 “지난해 관광택시를 이용한 많은 관광객들의 관심과 호응이 올해 2기 사업 확대로 이어지는 기반이 됐다”며 “더욱 편리하고 친절하게 울진을 여행할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.울진 김형엽 기자