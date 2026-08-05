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[포토] ‘녹색 물감’ 풀어놓은 듯... 확산하는 소양호 녹조

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수정 2026-08-05 14:48
입력 2026-08-05 14:48
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연일 폭염이 이어지는 5일 수도권 식수원인 강원 인제군 소양호 상류에 녹조가 점차 확산하고 있다.



한국수자원공사 소양강댐지사와 원주지방환경청은 선박과 부유형 저온 플라즈마 설비 등을 선제적으로 투입해 녹조 확산 방지 작업을 이어가고 있다.

연합뉴스
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