산불진화차량에 제설장비까지...도로 온도 낮추기 총력전

세줄 요약 충주시, 산불진화차 투입해 도로 살수 확대

충북도, 제설장비 활용해 폭염 대응 강화

도로 표면온도 낮춰 열섬·열대야 완화 시도

이미지 확대 충북도가 도로 살수작업에 투입하는 염수교반용 차량. 충북도 제공.

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“도심 온도를 낮춰라”도시 내부 기온이 주변 지역보다 높게 나타나는 도심 열섬 현상을 조금이나마 완화시키기 위해 지방자치단체들이 총력전을 펼치고 있다.충북 충주시는 기록적인 폭염에 대응하기 위해 5일부터 충주국유림관리소와 협력해 2000ℓ급 산불진화차량을 도로살수작업에 투입한다.이 차량은 건국대~충주역 11㎞ 구간 등 유동 인구가 많은 주요 도로를 중심으로 물을 뿌린다. 도로 살수는 평일 오후 1시와 3시 하루 두차례 진행된다.자원순환과의 15t 대형 살수차 2대, 안전총괄과의 5t 살수차 3대에 이어 산불진화차량까지 투입하면서 시가 도로살수에 동원한 차량은 6대로 늘어났다.시 관계자는 “폭염이 지속되는 동안 충주국유림관리소와 협력을 이어가며 현장대응을 강화할 계획”이라며 “살수차 미운영 시간에는 도로와 축사 등 폭염취약 지역을 대상으로 드론 예찰과 현장순찰을 병행할 계획”이라고 말했다.충북도는 도심 온도를 낮추기 위해 겨울철 제설장비인 1만 2000ℓ급 염수교반용 차량을 활용한다.이 차량은 겨울철에 염화칼슘과 물을 섞은 염수를 뿌리는 제설차량인데, 살인더위가 계속되면서 구원투수로 나서게 됐다.도는 이 차량에 소방용수를 지원받아 살수작업을 벌인다.살수 작업이 이뤄지는 구간은 총 19km다. 2만여 가구 공동주택이 밀집해 있는 청주 오창 과학단지 일원 지방도 508호선과 540호선, 3000여가구 규모의 택지가 조성된 증평 송산리 인근 2km 구간이다.지자체들이 살수작업에 적극적인 것은 아스팔트 도로 표면 온도가 대기온도보다 10~15도 가량 높아 도심 열섬현상의 원인으로 꼽히고 있어서다.아스팔트는 열을 잔뜩 머금고 있다가 밤사이 열기를 뿜어 열대야의 주범으로 지목된다.충북도 도로관리사업소 관계자는 “도로에 물을 뿌리면 한시간 정도 도로 표면온도가 3~5도 정도 낮아진다”며 “보유한 장비를 적극 활용해 폭염에 적극 대응할 방침”이라고 말했다.청주 남인우 기자