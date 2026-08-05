폭염 ‘사각지대’ 농업 현장 ‘드론’으로 예찰

세종시, 한 달간 드론팀 가동 안내 방송에 생수 전달

이미지 확대 세종시가 가동에 들어간 폭염 대응 드론팀. 세종시 제공

세줄 요약 폭염 사각지대 농업 현장 드론 예찰 투입

청년 자율방재단 11명 주말 취약지 순찰

작업 자제·쉼터 이동 음향 안내 강화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘극한 더위’로 안전에 대한 우려가 커진 가운데 세종시가 폭염 ‘사각지대’인 농업 현장에 대한 예찰에 드론을 투입한다.5일 시에 따르면 고령층이 많은 농업 현장의 안전 문제가 심각하다는 판단에 따라 한 달간 폭염 대응 드론팀을 가동한다. 드론팀은 청년 자율방재단 소속 드론 자격 보유자(11명)로 구성해 매주 주말 지역자율방재단연합회와 함께 폭염 취약지역과 차량 접근이 어려운 농경지 등을 중심으로 활동에 나선다.카메라와 확성기를 부착한 드론이 농경지 주변을 탐색하면서 폭염 시간대 작업자를 발견하면 음향 장치를 통해 작업 자제와 실내 쉼터 이동을 안내한다. 논·밭 현장은 범위가 넓고 작물 때문에 작업 중인 사람을 맨눈으로 확인하기 쉽지 않다. 또 작업 현장을 찾아 생수를 전달하고, 쉼터로 안내하는 역할까지 맡는다.지역사회에서 발생한 온열질환 추정 사망사고는 고령의 농민으로 논밭에서 일을 하다가 발생하고 있다. 전날 오후 3시 21분쯤 충남 당진의 밭에서 작업하던 80대가 쓰러져 병원으로 이송했으나 숨졌다.세종시 관계자는 “드론으로 예찰에서 생수 전달까지 검토했으나 안전사고 위험성을 고려해 변경했다”면서 “시민의 생명과 안전을 지킬 수 있도록 디지털 기반 재난 대응 역량을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.세종 박승기 기자