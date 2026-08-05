부산 수영구 아파트서 화재…주민 2명 부상·20명 긴급 대피

세줄 요약 부산 수영구 아파트 5층 화재 발생

80대·50대 여성 2명 부상, 병원 이송

주민 20명 자력 대피, 1시간 만에 진화

이미지 확대 5일 오전 5시 36분쯤 불이 난 부산 수영구 망미동 한 아파트 5층 가구 내부. 부산소방재난본부 제공

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부산 수영구 한 아파트에서 불이 나 2명이 다치고 20명이 긴급 대피했다.5일 부산소방재난본부에 따르면 이날 오전 5시 36분쯤 수영구 망미동 한 아파트 5층에서 불이 났다는 신고가 접수됐다. 출동한 소방은 약 1시간 만인 오전 6시 31분쯤 진화를 완료했다.이 불로 5층 80대 여성이 발바닥과 손등 등에 화상을 입고 병원으로 이송됐다. 다른 5층 주민인 50대 여성 1명도 연기를 흡입해 병원으로 옮겨졌다. 또 인근 주민 20명이 자력으로 대피했다.불이 난 아파트는 1989년 건축허가를 받아 스프링클러 설치 대상은 아닌 것으로 파악됐다.소방은 5층 가구 작은방에서 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.부산 정철욱 기자