‘탱크데이’ 논란 스타벅스 본사, 경찰 첫 압수수색…영장엔 모욕 혐의

‘탱크데이’ 논란 세 달 만…첫 강제수사 착수

직원 3명 휴대폰 제출 거부…수사 속도내는 경찰

이미지 확대 지난 6월 22일 오후 영업을 종료한 서울 시내 한 스타벅스 매장 내부의 불이 꺼져 있다. 이지훈 기자

세줄 요약 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란, 본사 첫 압수수색

영장에 모욕 혐의 적시, 검찰 반려 뒤 재신청

자체 감사 한계와 유공자 측 고소·고발 진행

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스타벅스가 ‘탱크데이’프로모션으로 5·18 민주화운동 유공자를 모욕했다는 의혹을 수사 중인 경찰이 5일 스타벅스 본사에 대한 첫 압수수색에 나섰다.경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 이날 오전 8시 50분부터 서울 강남구에 위치한 스타벅스코리아 본사에 수사관을 보내 압수수색을 진행 중이다.경찰이 해당 의혹 관련으로 스타벅스를 압수수색 하는 것은 이번이 처음이다. 압수수색 영장에는 모욕 등 혐의가 적시됐다. 신세계그룹은 논란 발생 직후 자체 감사 자료를 내놨지만, 프로모션 담당 직원 5명 중 3명이 휴대전화 제출을 거부하는 등 한계가 있다는 지적이 일었다.경찰은 지난 6월 8일 스타벅스에 대한 압수수색 영장을 신청했지만 검찰은 이를 반려한 바 있다.앞서 스타벅스는 지난 5월 18일 자사의 ‘탱크 텀블러’를 활용한 ‘탱크데이’ 프로모션을 진행하면서 ‘책상에 탁’ 등 문구를 사용해 5·18 민주화운동 유공자·유족을 모욕했다는 비판을 받았다.이에 5·18 민주화운동 유공자와 시민단체 서민민생대책위원회는 지난 5월 정 회장 등을 5·18 민주화운동 등에 관한 특별법 위반과 모욕, 명예훼손 혐의 등으로 고소·고발했다.박다운 기자