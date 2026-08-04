[포토] ‘물놀이로 더위 식혀요’

세줄 요약 서울 전역 폭염중대경보 추가 발령

오전 11시부터 경보 발효 예정

서울 기온 33도, 일부 34도대 상승

1 / 6 이미지 확대 폭염이 이어진 4일 제주 서귀포시 돈내코 계곡을 찾은 피서객이 물놀이를 하고 있다. 2026.8.4

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이미지 확대 4일 강원 양양군 죽도해변에서 관광객이 서핑을 하며 여름을 즐기고 있다. 2026.8.4

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이미지 확대 4일 강원 양양군 죽도해변에서 관광객이 서핑을 하며 여름을 즐기고 있다. 2026.8.4

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이미지 확대 폭염이 이어진 4일 제주 서귀포시 돈내코 계곡을 찾은 피서객이 물놀이를 하고 있다. 2026.8.4

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이미지 확대 4일 강원 양양군 죽도해변에서 외국인 관광객 부자가 서핑을 하며 여름을 즐기고 있다. 2026.8.4

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이미지 확대 폭염이 이어진 4일 제주 서귀포시 돈내코 계곡을 찾은 피서객이 물놀이를 하고 있다. 2026.8.4

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기상청이 4일 오전 서울 동북권과 서북권에 폭염중대경보를 추가로 발령했다. 동남권과 서남권에는 전날 이미 폭염중대경보를 발령해 서울 전역에 폭염중대경보가 내려지게 됐다.서울 폭염중대경보는 4일 오전 11시 발효된다.폭염중대경보는 이틀 이상 일 최고 체감온도가 35도 이상인 지역의 일 최고 체감온도가 38도 이상이거나 최고기온이 39도 이상일 것으로 예상되면 내려진다.오전 10시 44분 현재 서울 기온(종로구 서울기상관측소 기준)은 33.0도다.지역별로는 동작구(신대방동 기상청)가 34.8도, 강남구와 금천구가 34.7도까지 기온이 올라 있다.서울과 같은 시각에 경기 오산·하남·여주서부·고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부, 전북 전주, 전남 장성·곡성북부에도 폭염중대경보가 발효된다.전남 보성·여수·광양에는 지난 1일, 전남 순천·곡성남부와 광주동부에는 전날부터 폭염중대경보가 발효된 상태다.온라인뉴스부