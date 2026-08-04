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‘임시정부 마지막 청사’ 경교장서 백범 김구 탄생 150주년 특별전

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-08-04 12:25
입력 2026-08-04 12:25
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백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞아 4일 대한민국 임시정부 마지막 청사인 서울 종로구 경교장에서 특별전이 열리고 있다. 2026.8.4 도준석 전문기자
백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞아 4일 대한민국 임시정부 마지막 청사인 서울 종로구 경교장에서 특별전이 열리고 있다. 2026.8.4 도준석 전문기자


백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞아 4일 대한민국 임시정부 마지막 청사인 서울 종로구 경교장에서 특별전이 열리고 있다.

도준석 전문기자
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