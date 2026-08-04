부산 아파트서 불지르고 가스 호스 자른 혐의 60대 입건

세줄 요약 아파트 4층 블라인드 방화 시도

도시가스 호스 절단·가스 누출

쓰러진 60대 남성 병원 이송

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부산에서 60대 남성이 집안에 불을 지르고 가스를 유출한 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 불이 크게 번지지는 않았지만 이 남성이 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송됐다.부산 사상경찰서는 현주건조물방화 혐의로 60대 남성 A씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 4일 밝혔다.A씨는 이날 오전 2시 19분쯤 사상구 한 아파트 4층에서 거실과 다용도실에 있는 블라인드에 불을 붙이고, 주방에 연결된 도시가스 호스를 절단해 가스를 누출한 혐의를 받는다.당시 집안에는 A씨만 있었다.경찰은 아파트 관리실로부터 신고를 받고 출동해 출입문을 강제 개방하고 쓰러져 있던 A씨를 발견해 병원으로 이송했다.경찰 관계자는 “블라인드에 불이 붙은 흔적은 있지만, 타오르지는 않았다. A씨가 중환자실에 있어 상태가 호전되면 자세한 경위를 조사할 예정”이라고 밝혔다.부산 정철욱 기자