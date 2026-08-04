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대전 유성구 주민이 직접 ‘구정 참여형 사업’ 선정

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박승기 기자
박승기 기자
수정 2026-08-04 10:30
입력 2026-08-04 10:30

최대 4억원 범위 내 주민참여예산 사업 추진

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대전 유성구의 구정참여형 사업 선정 온라인 투표 안내문
대전 유성구의 구정참여형 사업 선정 온라인 투표 안내문


대전 유성구가 주민 투표를 통해 주민참여예산 사업을 선정한다.

4일 구에 따르면 5~26일까지 ‘2026년 주민참여예산 구정 참여형 사업 구민 온라인 투표’를 실시한다. 구정 참여형 사업은 지역 문제 해결을 위한 주민 제안 중 공익성을 갖춘 과제를 대상으로, 제안부터 심의·투표·예산까지 전 과정에 구민이 참여하는 모델이다. 올해 온라인 투표는 주민참여예산 구민위원회의 심의를 거쳐 선정된 11개 사업(사업비 6억 3700만원)을 대상으로 진행한다. 투표 결과에 따라 총 4억원 범위에서 최종 사업을 선정할 예정이다.

구민위원회는 초등 방과 후 마을 돌봄 지원과 봉명초 일원 미끄럼 방지 점자블록 정비, 마을 문제해결 활동가 육성 과정 운영, 동화울 수변공원 낡은 시설 개선 등이다. 또 우리 동네 찾아가는 팝업 놀이터 운영과 작은 내 수변공원 실개천 분수탑 정비 등 생활과 밀접한 사업도 포함됐다.

투표는 구청 홈페이지에 게시된 배너의 QR코드를 통해 가능하며, 참여자는 시설·시설 외 사업 구분 없이 1인당 총 3개 사업까지 투표할 수 있다.



정용래 유성구청장은 “주민이 제안하고 선택하는 사업을 차질 없이 추진해 지역의 변화를 만들고 체감도를 높여 나가겠다”고 밝혔다.

대전 박승기 기자
세줄 요약
  • 주민참여예산 구정 참여형 사업 온라인 투표 진행
  • 11개 공익사업 대상, 총 4억원 범위 최종 선정
  • 초등 돌봄·점자블록·공원 개선 등 생활 과제 포함
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