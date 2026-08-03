온열질환자 2000명 넘어…기저질환 없던 40대도 숨져

전국 덮친 폭염에 하루 새 환자 108명

중대본 2단계 가동…취약계층 예찰 강화

이미지 확대 3일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 상황실 직원들이 폭염 피해와 대응 상황을 점검하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 온열질환자 2025명, 추정 사망자 16명 집계

전날 108명 발생, 40대 남성 사망 신고

중대본 2단계 격상, 취약계층 보호 강화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전국적으로 폭염이 이어지면서 올해 온열질환자가 2000명을 넘어섰다. 하루에만 100명이 넘는 환자가 발생했고 기저질환이 없는 것으로 파악된 40대 남성도 숨졌다. 정부는 폭염 중앙재난안전대책본부를 2단계로 격상하고 취약계층 보호와 야외작업장 관리 강화에 나섰다.3일 질병관리청에 따르면 전날 전국 500여 개 응급실에서 집계된 온열질환자는 108명이었다. 인천에서는 길가에서 이상 증세를 보여 신고된 40대 남성이 숨졌다. 질병청 관계자는 “현재까지 기저질환은 없는 것으로 파악됐다”고 밝혔다.지난 1일 부산 자택에 있다가 응급실로 이송된 80대 남성의 사망 사례도 뒤늦게 신고됐다. 이에 따라 질병청이 온열질환 응급실 감시체계를 가동한 지난 5월 15일부터 이달 2일까지 집계된 환자는 2025명, 추정 사망자는 16명으로 늘었다.전날 환자는 서울이 18명으로 가장 많았고 경기 17명, 경남 12명, 경북 11명 등이었다. 전체 환자의 76.8%는 남성이었으며 65세 이상 고령층이 32.9%를 차지했다.질환별로는 어지럼증과 탈수, 피로 등을 동반하는 열탈진이 61.6%로 가장 많았다. 열사병은 16.6%, 열경련 11.7%, 열실신은 8.7%였다. 발생 장소는 실외 작업장 25.6%, 논밭 14.1%, 길가 12.3% 순이었다.중대본은 이날 김광용 행정안전부 재난안전관리본부장 주재로 회의를 열어 부처별 폭염 대응 상황을 점검했다. 독거노인과 쪽방촌 주민, 노숙인 등 취약계층의 안부를 더욱 자주 확인하고 무더위쉼터가 제대로 운영되는지도 살피도록 관계부처와 지방정부에 지시했다.야외작업장에서는 충분한 휴식 시간을 보장하고 농업인이 폭염 속에서 무리하게 작업하지 않도록 관리·감독을 강화하기로 했다. 축산·양식시설에는 폭염과 고수온 피해를 막기 위한 예방 물품을 공급한다. 도로 솟음과 철도 레일 변형 등 시설물 피해에 대비한 안전 점검도 강화한다.행안부는 지난달 27일 폭염 재난 위기 경보를 최고 단계인 ‘심각’으로 올리고 중대본 1단계를 가동한 데 이어 지난 2일 2단계로 격상했다. 북태평양고기압과 티베트고기압이 한반도 상공을 겹겹이 덮고 있어 폭염과 열대야는 당분간 계속될 전망이다.김 본부장은 “한 건의 인명피해라도 줄일 수 있도록 긴장을 늦추지 말고 최고 수준의 대응 태세를 유지해 달라”고 말했다.이현정 기자